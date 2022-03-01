Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Взвод
Киноафиша Фильмы Взвод
Platoon

Взвод, 1986

1986 / США
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
В сентябре 1967 года куда-то в приграничный район между Вьетнамом и Камбоджей прибыл рядовой 25-го пехотного полка Крис Тэйлор. Прибыл, чтобы своими глазами увидеть, как выглядит подлинный Ад. Не потусторонний, вымышленный, сочиненный писателями или художниками, а натуральный, здешний, вполне земной Ад, на территории которого схлестнулись друг с другом сержант Боб Барнс и сержант Илайес Гродин. Они тоже думали, что будут воевать с партизанами-вьетконговцами, но оказалось, что иногда приходится драться со своими…
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1986
Премьера в России 19 декабря 1986
Премьера в мире 19 декабря 1986
Возраст 16+
Режиссер
Оливер Стоун
Оливер Стоун
В ролях
Том Беренджер
Том Беренджер
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Чарли Шин
Чарли Шин
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Франческо Куинн
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Тонкая красная линия
Тонкая красная линия (1998)
7.6666665
Охотник на оленей
Охотник на оленей (1978)
8.3
Фильм находится в подборках
Фильмы с Джонни Деппом Фильмы с Джонни Деппом
Постер фильма Взвод 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Взвод смотреть онлайн

Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Тонкая красная линия
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
8 прекрасных фильмов о важности мира на Земле Как говорил Гэндальф Серый: «Мы не выбираем времена, мы можем лишь решать, как жить во времена, которые выбрали для нас». Киноафиша подготовила очень важную подборку о том, насколько мирное сосуществование ценнее всего на свете.
Написать
1 марта 2022 18:56
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Приложение киноафиши