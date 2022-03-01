Взвод, 1986

В сентябре 1967 года куда-то в приграничный район между Вьетнамом и Камбоджей прибыл рядовой 25-го пехотного полка Крис Тэйлор. Прибыл, чтобы своими глазами увидеть, как выглядит подлинный Ад. Не потусторонний, вымышленный, сочиненный писателями или художниками, а натуральный, здешний, вполне земной Ад, на территории которого схлестнулись друг с другом сержант Боб Барнс и сержант Илайес Гродин. Они тоже думали, что будут воевать с партизанами-вьетконговцами, но оказалось, что иногда приходится драться со своими…

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