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На Париж На Париж
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На Париж, 2018

2018 / Россия
3.8 Оцените
22 голоса
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Советские танкисты решают отпраздновать Великую победу в Париже
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Причины посмотреть Факты О фильме

Весна 1945 года, время, когда половина мир празднует капитуляцию Германии и победу над фашизмом. Советский офицер Воронин, на радостях сбежавший из госпиталя, встречается со своими друзьями-сослуживцами и, вдоволь повспоминав боевые дни, они решают поехать в Париж, чтобы посмотреть прекрасную столицу Франции, пока никто не может им помешать. На угнанном автомобиле немецкого генерала они мчат навстречу приключениям, которые не заставят себя ждать. 

  • Прокат фильма в кинотеатрах начался в День Победы — 9 мая 2018 года. Премьерный показ фильма состоялся 25 апреля 2019 года в рамках Московского международного кинофестиваля.
  • Картина получила главный приз британского кинофестиваля “UK Film Festival”.
  • Дебютный полнометражный фильм 57-летнего Сергея Саркисова, входящего в число 200 богатейших бизнесменов России. Он снялся в эпизодической роли немецкого генерала.
  • Фильм подвергся острой критике российского блогера Евгения Баженова, известного также как BadComedian. Исполнитель главной роли Дмитрий Певцов публично ответил на критику, не согласившись с ней.
  • Фильм основан на биографии советского танкиста, Героя Советского Союза Александра Ивановича Милюкова.

Картина расскажет удивительную историю танкистов, плечом к плечу прошедших войну и решивших отпраздновать Великую Победу в Париже. На пути к французской столице героев ждут захватывающие приключения.

3.8 Оцените
22 голоса
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 9 мая 2019
Премьера в мире 9 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Сергей Саркисов
Сергей Саркисов
В ролях
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Рената Литвинова
Рената Литвинова
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Федор Добронравов
Федор Добронравов
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На Париж смотреть онлайн

На Париж
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Наша рецензия
С 9 мая в прокате фильм «На Париж!», история не о том, как Красная армия шла к Победе, а о том, что было после. В основе фильма — вроде бы реальные события, произошедшие с танкистом Александром Милюковым. Герой Советского Союза, между прочим, окончил ВГИК и написал сценарий фильма «Экипаж машины боевой». А сценарий к «Парижу» начал писать незадолго до смерти Станислав Говорухин — теперь это последняя работа в его фильмографии. Майор Воронин…
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Наталья Черновол 2 мая 2019, 21:37
Просто 2 часа жизни потраченные впустую. Фильм просто отстой. Очень жаль испорченную фильмографию таких актёров.
Roman Grigor 10 мая 2019, 20:35
Что за г...о снимают!!!!!!!!
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Звезда «На Париж» Алина Ланина раскрыла детали постельной сцены с Певцовым Эпизод снимался в день знакомства актеров. 
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29 июля 2020 15:15
«Там нет ничего такого, что нельзя было снимать»: Виторган ответил на критику фильма «На Париж» Актер считает, что фильм поставлен очень профессионально, а придираться к художественному вымыслу зрителю не стоит.
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15 мая 2020 14:23
«Гоблин» в жесткой форме раскритиковал «На Париж» вслед за BadComedian Его собственный обзор на этот фильм мог быть гораздо более злым.
Написать
14 мая 2020 14:05
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