На Париж, 2018

Весна 1945 года, время, когда половина мир празднует капитуляцию Германии и победу над фашизмом. Советский офицер Воронин, на радостях сбежавший из госпиталя, встречается со своими друзьями-сослуживцами и, вдоволь повспоминав боевые дни, они решают поехать в Париж, чтобы посмотреть прекрасную столицу Франции, пока никто не может им помешать. На угнанном автомобиле немецкого генерала они мчат навстречу приключениям, которые не заставят себя ждать.
Картина расскажет удивительную историю танкистов, плечом к плечу прошедших войну и решивших отпраздновать Великую Победу в Париже. На пути к французской столице героев ждут захватывающие приключения.