Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Крюк
6.5
Киноафиша Фильмы Крюк
6.5

Крюк

, 1963
The Hook
США / драма, военный / 18+
Постер фильма Крюк
6.5

О фильме

Герои фильма — трое американских солдат, пребывающих во время корейской войны на борту нейтрального финского судна. Им поручено исполнить смертный приговор над заключенным, который находится на этом корабле. Однако, убивать вне битвы совсем не то же самое, что во время нее…

В ролях

Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Sgt. P.J. Briscoe
Роберт Уокер мл.
Pvt. O.A. Dennison
Ник Эдамс
Pvt. V.R. Hackett
Нехемия Персофф
Capt. Van Ryn
Фрэнк Ричардс
Crewman Kaskevitch
Барнеби Хейл
Crewman
Панчо Магалона
Kim
Джон Алдерсон
Джон Алдерсон
Crewman Svenson
Андерс Анделиус
Crewman Andelius
Марк Миллер
Lt. D.D. Troy
Режиссер Джордж Ситон
Сценарист Генри Денкер, Вахе Катча
Композитор Ларри Адлер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 15 февраля 1963
Дата выхода
1 ноября 1963 Германия
15 февраля 1963 США
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Perlberg-Seaton Productions
Другие названия
The Hook, El precio de la venganza, Un homme doit mourir, A csapda, Aftos pou prepei na pethani, Carligul, Krogen, Kroken, L'Uncino, Loukku, Männer - hart wie Eisen, Männer hart wie Eisen, Någon måste döda, O Gancho, Sede de Vingança, Silencio de muerte, Um homem deve morrer, Крюк, 杀手令, 铁钩, 零下の敵

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

[последние слова]
Pvt. O.A. Dennison Хороший день.
Sgt. P.J. Briscoe Парень, любой день, когда война кончается, — хороший день.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Крюк

Шелкопряд
Шелкопряд мелодрама, боевик, драма
1969, США
6.0
За любовь или за деньги
За любовь или за деньги комедия
1963, США
6.0
Одинокие отважны
Одинокие отважны вестерн, драма
1962, США
7.0
По методу Харма
По методу Харма драма, военный
1965, США
7.0
Тропы славы
Тропы славы военный, драма
1957, США
7.0
Жонглер
Жонглер военный, драма
1953, США
6.0
Горит ли Париж?
Горит ли Париж? драма, военный, исторический
1966, США / Франция
6.0
Акт любви
Акт любви военный, драма, мелодрама
1953, Франция / США
6.0
Деревенская девушка
Деревенская девушка мюзикл, драма
1954, США
7.0
Откинь гигантскую тень
Откинь гигантскую тень приключения, исторический, военный, драма
1966, США
6.0
Сделка
Сделка драма
1969, США
6.0
Две недели в другом городе
Две недели в другом городе драма
1962, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Пару капель бензина в детскую присыпку – и пятен жира на мебели как не бывало: этому учат на дорогущих курсах (а мы расскажем бесплатно)
Россиянам будут платить 13-ю пенсию перед Новым годом — решение Госдумы
Пару ложек – и жир с кухонного фартука отходит кусками: подглядела лайфхак у опытного клинера
«Три минуты чистой ярости»: бой Арагорна с Сауроном из «Возвращения короля» вырезали в последний момент — битва вошла бы в историю
Культовые советские фильмы превратили в турдизи: попытались угадать название по описанию — чуть голову не сломали (тест)
«Настоящий боди-хоррор!»: Миядзаки обожает «Снежную королеву», но японцы 50 лет спустя «сошли с ума» от другого мульта СССР
У свежего детектива Netflix 50 000 000 просмотров, но в России его обсуждают меньше очередных «Ментов» с НТВ: «8 серий проглотил за вечер»
Андрей Миронов лишь однажды снялся в Sci-Fi: уникальный фильм до боли напоминает шедевр Стивена Кинга (но вышел раньше на 40 лет)
«Фильм неплохой, главный минус – Мордюкова»: только знатоки угадают 5 кинолент СССР по негативному отзыву (тест)
Киркоров сыграет Векну в русской версии «Очень странных дел»: без Уилла и Оди, но с Гайдуляном в роли Эдди
Это аниме с 8.9 на IMDb обожает весь мир, а в Китае его отменяют: мальчики-подростки в восторге, а вот дамы обиделись
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше