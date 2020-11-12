Герои фильма — трое американских солдат, пребывающих во время корейской войны на борту нейтрального финского судна. Им поручено исполнить смертный приговор над заключенным, который находится на этом корабле. Однако, убивать вне битвы совсем не то же самое, что во время нее…
The Hook, El precio de la venganza, Un homme doit mourir, A csapda, Aftos pou prepei na pethani, Carligul, Krogen, Kroken, L'Uncino, Loukku, Männer - hart wie Eisen, Männer hart wie Eisen, Någon måste döda, O Gancho, Sede de Vingança, Silencio de muerte, Um homem deve morrer, Крюк, 杀手令, 铁钩, 零下の敵
Рейтинг фильма
6.5
Оцените15 голосов
6.5IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Цитаты
[последние слова]
Pvt. O.A. DennisonХороший день.
Sgt. P.J. BriscoeПарень, любой день, когда война кончается, — хороший день.
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