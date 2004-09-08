Бункер, 2004

В ноябре 1942 года команда офицеров СС ведет через леса группу молодых женщин. Цель похода – штаб-квартира Гитлера в Восточной Пруссии, девушки – кандидатки на должность персонального секретаря фюрера. Среди них 22-летняя Траудль Юнге из Мюнхена. Ее берут на работу. Девушку переполняет радость, ведь она будет служить своему фюреру... Берлин, 20 апреля 1945-го года, Гитлер прячется в бункере под зданием Немецкого канцелярского суда. Траудль спит в своей комнате глубоко под землей. Ее будит артиллерийский огонь. Враг наступает.

В фильме показаны последние десять дней жизни Гитлера, начиная с его 56-го дня рождения 20 апреля и заканчивая самоубийством 30 апреля 1945-го года. Множество персонажей – от помощников Гитлера в бункере до солдат и гражданских, погибающих на улицах города во время штурма Берлина русской армией – помогают понять и показать тот хаос, который царил в стране в последние дни войны.