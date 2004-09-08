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Der Untergang

Бункер, 2004

2004 / Германия / Италия / Австрия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Германия находится на грани поражения, советские армии приближаются и с запада, и с юга. Адольф Гитлер заявляет, что Германия все равно одержит победу, и приказывает своим генералам и советникам сражаться до последнего. Фильм исследует последние дни Рейха, когда высшие немецкие чины начинают дезертировать, пытаясь спасти свои жизни, а другие клянутся умереть вместе с Гитлером. Сам фюрер превращается в параноика и страдает от депрессии. Тем временем сохранившие разум члены его окружения пытаются найти способ остановить битву за Берлин и сложить оружие.

  • Бруно Ганц долгое время изучал пациентов с болезнью Паркинсона в швейцарской больнице, чтобы подготовиться к своей роли Адольфа Гитлера.
  • В первой сцене фильма, где Траудль проходит собеседование на должность секретаря Гитлера в конце 1942 года, она представляется ему как Траудль Хампс, но в сценах в бункере ее называют фрау Юнге. В июне 1943 года Траудль с одобрения Гитлера вышла замуж за офицера СС Ганса Германа Юнге, хотя в фильме это не отображено. 
  • Большая часть натурных городских сцен фильма была сняты в Санкт-Петербурге, так как в архитектуре Северной столицы присутствует множество немецких черт, и в ней много улиц с минимальным количеством рекламы и других коммерческих аспектов.

В ноябре 1942 года команда офицеров СС ведет через леса группу молодых женщин. Цель похода – штаб-квартира Гитлера в Восточной Пруссии, девушки – кандидатки на должность персонального секретаря фюрера. Среди них 22-летняя Траудль Юнге из Мюнхена. Ее берут на работу. Девушку переполняет радость, ведь она будет служить своему фюреру... Берлин, 20 апреля 1945-го года, Гитлер прячется в бункере под зданием Немецкого канцелярского суда. Траудль спит в своей комнате глубоко под землей. Ее будит артиллерийский огонь. Враг наступает.

В фильме показаны последние десять дней жизни Гитлера, начиная с его 56-го дня рождения 20 апреля и заканчивая самоубийством 30 апреля 1945-го года. Множество персонажей – от помощников Гитлера в бункере до солдат и гражданских, погибающих на улицах города во время штурма Берлина русской армией – помогают понять и показать тот хаос, который царил в стране в последние дни войны.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 6 июля 2005
Премьера в мире 8 сентября 2004
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Централ Партнершип
Бюджет €13 500 000
Режиссер
Оливер Хиршбигель
Оливер Хиршбигель
В ролях
Бруно Ганц
Бруно Ганц
Александра Мария Лара
Александра Мария Лара
Ульрих Маттес
Ульрих Маттес
Юлиана Колер
Кристиан Беркель
Кристиан Беркель
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бункер 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Это не тот ли фильм, где одна хорошенькая девушка устраивает офигенную внезапность сначала себе самой, а потом другой хорошенькой девушке? Там дело… Читать дальше…
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Ребята ! ФИЛЬМ ОЧЕНЬ КРУТОЙ !!!!!!!!!! даже не ожидал , что так понравится. Изначально не хотел на него идти из-за того , что этот фильм сгяли… Читать дальше…
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саундтрек фильма Бункер
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