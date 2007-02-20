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Слуга государев
Киноафиша Фильмы Слуга государев
Sovereign's servant

Слуга государев, 2007

2007 / Россия
7.4 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Действие фильма разворачивается на фоне русско-шведской войны 1709 года. Король Франции Луи XIV высылает из страны двух дуэлянтов. Одного – к шведскому королю Карлу XII, другого – к Петру Первому. Французы встречают массу неприятных приключений. Оказавшись по разные стороны фронта, они становятся свидетелями грандиозной битвы под Полтавой. Придворные интриги и любовные похождения остаются в прошлом, и легкомысленные версальские неженки попадают в настоящую мясорубку...

7.4 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 20 февраля 2007
Премьера в мире 20 февраля 2007
Прокатчик Каскад
Режиссер
Олег Рясков
В ролях
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Александр Бухаров
Александр Бухаров
Ксения Князева
Евгений Меньшов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Слуга государев 1 постер
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
КИНО ОККО Афимолл Сити
17:20 от 490 ₽
Каро 11 Октябрь
19:40 от 460 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
azzkii 2 апреля 2015, 12:51
Был недавно в киномаксе. Созерцал сию картину. Позволю себе небольшое субъективное впечатление.
"Гардемарины, вперед!" лучше! :)
Весь… Читать дальше…
azzkii 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Ghost от 04/03/2007 - 19:08:55
Цитата (Ghost, 04/03/2007 - 19:08:55):А квасный русский дядька Бухаров просто замечательно… Читать дальше…
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23 голоса
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«Слуга государев» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити Международная
2D
17:20 от 490 ₽
Каро 11 Октябрь Александровский Сад
2D
19:40 от 460 ₽
Каро 7 Атриум Курская
2D
16:55
Полное расписание и билеты
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