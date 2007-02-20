Слуга государев, 2007

Действие фильма разворачивается на фоне русско-шведской войны 1709 года. Король Франции Луи XIV высылает из страны двух дуэлянтов. Одного – к шведскому королю Карлу XII, другого – к Петру Первому. Французы встречают массу неприятных приключений. Оказавшись по разные стороны фронта, они становятся свидетелями грандиозной битвы под Полтавой. Придворные интриги и любовные похождения остаются в прошлом, и легкомысленные версальские неженки попадают в настоящую мясорубку...