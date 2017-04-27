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Тень врага Тень врага
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Тень врага, 2017

2017 / Беларусь
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Действия белорусского военного фильма разворачиваются в 1943 году. В центре сюжета – смекалистый и умелый разведчик. По словам самого кинорежиссера и сценариста Игоря Сенькова, съемочная группа отказалась от шаблонов российского и уж тем более зарубежного кинематографа. Шпионская кинолента создавалась как старое советское кино в обновленном, возможно, молодежном формате. Поэтому в фильме акцент сделан на изображение, а не на бессмысленные диалоги. Сеньков хотел снять кинокартину не столько о военных действиях, сколько о людях того поколения. Образ главного героя собирательный, основан на реальных военных историях.

  • Для Игоря Сенькова фильм «Тень врага» стал дебютным полнометражным проектом.
  • В 2012 году молодой продюсер и режиссер представил ленту короткого метра под названием «Черта» на Минском фестивале малобюджетного кино «Киноварка». Короткометражка заняла призовое место в категории «лучшая идея для фильма».
  • Интересно, что в картине военной тематики отсутствуют сцены массовых баталий, кровавые эпизоды со взрывами и грудой мертвых тел. Зато зритель увидит самобытную красоту белорусской природы, густые леса и завораживающие пейзажи.
  • Фильм Сенькова создавался усилиями независимой творческой группы, а не в государственной киностудии.
  • Премьера состоялась 27 апреля 2017-го (Беларусь). А 4 ноября 2019 года вышел цифровой релиз.

Действие картины происходит в 1943 году на оккупированной немецкими войсками территории. По сюжету, главный герой — советский разведчик, получает задание пробраться в тыл врага, и добыть секретные документы. Его задачу усложняет то, что в связи с обстоятельствами, выполнить это задание он должен один и то, что на его след нападает умный, коварный и опасный противник, в лице капитана контрразведки Абвера, который ставит перед собой делом чести, лично изловить русского диверсанта.

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 4 ноября 2019
Премьера в мире 27 апреля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Игорь Сеньков
В ролях
Евгений Ивкович
Игорь Сеньков
Игорь Денисов
Игорь Денисов
Андрей Попков
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тень врага 1 постер
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Тень врага
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