Тень врага, 2017

Действия белорусского военного фильма разворачиваются в 1943 году. В центре сюжета – смекалистый и умелый разведчик. По словам самого кинорежиссера и сценариста Игоря Сенькова, съемочная группа отказалась от шаблонов российского и уж тем более зарубежного кинематографа. Шпионская кинолента создавалась как старое советское кино в обновленном, возможно, молодежном формате. Поэтому в фильме акцент сделан на изображение, а не на бессмысленные диалоги. Сеньков хотел снять кинокартину не столько о военных действиях, сколько о людях того поколения. Образ главного героя собирательный, основан на реальных военных историях.