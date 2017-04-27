Тень врага, 2017

Действия белорусского военного фильма разворачиваются в 1943 году. В центре сюжета – смекалистый и умелый разведчик. По словам самого кинорежиссера и сценариста Игоря Сенькова, съемочная группа отказалась от шаблонов российского и уж тем более зарубежного кинематографа. Шпионская кинолента создавалась как старое советское кино в обновленном, возможно, молодежном формате. Поэтому в фильме акцент сделан на изображение, а не на бессмысленные диалоги. Сеньков хотел снять кинокартину не столько о военных действиях, сколько о людях того поколения. Образ главного героя собирательный, основан на реальных военных историях.
Действие картины происходит в 1943 году на оккупированной немецкими войсками территории. По сюжету, главный герой — советский разведчик, получает задание пробраться в тыл врага, и добыть секретные документы. Его задачу усложняет то, что в связи с обстоятельствами, выполнить это задание он должен один и то, что на его след нападает умный, коварный и опасный противник, в лице капитана контрразведки Абвера, который ставит перед собой делом чести, лично изловить русского диверсанта.