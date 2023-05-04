Съемки художественной ленты проходили летом в Касимове. По словам Юрия Ильина, ему посоветовали этот город, и он оценил его по достоинству в первый же визит. В городе много интересных исторических объектов, прекрасная площадь, старые дома.

Создателям фильма нужны были деревенские дома, но в Касимове оказалось слишком много современных зданий, так что им пришлось постараться. При этом киношников хорошо встретили и в администрации, и на гребной базе «Динамо» в Сынтуле, где разместили для проживания.

По словам генерального директора киностудии «Арк-фильм» и продюсера картины Дмитрия Потемкина, его сразу заинтересовал сценарий Татьяны Фирсовой. Художественному руководителю студии Вадиму Абдрашитову история показалась интересной, и ее начали продвигать. Благодаря совместным усилиям удалось получить финансирование.

Актер Руслан Ягудин признается, что играть ему пришлось отъявленного негодяя, который оказался способным не только на предательство, но и на убийство. Актер убежден, что роль отрицательного героя гораздо интереснее, поскольку предлагает больше возможностей для реализации творческого потенциала.

Местный краевед и поисковик Евгений Сикирицкий пригнал на съемочную площадку немецкий танк. Реконструкторы из Коломны, сыгравшие роль солдат Вермахта, предоставили автомобиль «Мерседес» 1939 года выпуска и немецкое обмундирование. Актер Руслан Ягудин вспомнил, что полуторка, на которой он ездил, была из фанеры, хотя и с настоящим двигателем.

Актриса Елена Захарова назвала город Касимов съемочной площадкой под открытым небом. Она призналась, что не ожидала увидеть такой красивый старинный город. Актрисе между съемками удалось прогуляться по нему с мамой и дочерью, посетить Никольский собор и Вознесенский храм, куда она сбежала до начала съемок.