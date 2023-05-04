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Постер фильма Сокровища партизанского леса
5.4
Сокровища партизанского леса - Трейлер
Киноафиша Фильмы Сокровища партизанского леса
5.4

Сокровища партизанского леса

, 2023
Sokrovishcha partizanskogo lesa
Россия / семейный, военный, приключения / 18+
Приключенческий фильм о спасении ценной музейной коллекции во времена ВОВ
Трейлеры
Постер фильма Сокровища партизанского леса
5.4
Сокровища партизанского леса - Трейлер
Сокровища партизанского леса  Трейлер

Факты

О фильме

Съемки художественной ленты проходили летом в Касимове. По словам Юрия Ильина, ему посоветовали этот город, и он оценил его по достоинству в первый же визит. В городе много интересных исторических объектов, прекрасная площадь, старые дома. 

Создателям фильма нужны были деревенские дома, но в Касимове оказалось слишком много современных зданий, так что им пришлось постараться. При этом киношников хорошо встретили и в администрации, и на гребной базе «Динамо» в Сынтуле, где разместили для проживания. 

По словам генерального директора киностудии «Арк-фильм» и продюсера картины Дмитрия Потемкина, его сразу заинтересовал сценарий Татьяны Фирсовой. Художественному руководителю студии Вадиму Абдрашитову история показалась интересной, и ее начали продвигать. Благодаря совместным усилиям удалось получить финансирование.

Актер Руслан Ягудин признается, что играть ему пришлось отъявленного негодяя, который оказался способным не только на предательство, но и на убийство. Актер убежден, что роль отрицательного героя гораздо интереснее, поскольку предлагает больше возможностей для реализации творческого потенциала.

Местный краевед и поисковик Евгений Сикирицкий пригнал на съемочную площадку немецкий танк. Реконструкторы из Коломны, сыгравшие роль солдат Вермахта, предоставили автомобиль «Мерседес» 1939 года выпуска и немецкое обмундирование. Актер Руслан Ягудин вспомнил, что полуторка, на которой он ездил, была из фанеры, хотя и с настоящим двигателем.

Актриса Елена Захарова назвала город Касимов съемочной площадкой под открытым небом. Она призналась, что не ожидала увидеть такой красивый старинный город. Актрисе между съемками удалось прогуляться по нему с мамой и дочерью, посетить Никольский собор и Вознесенский храм, куда она сбежала до начала съемок. 

В начале немецкой оккупации мальчик и его старшая сестра-подросток остаются без взрослых с музейной коллекцией монет и орденов на руках. Немцы и полицаи ищут сокровище, преследуют детей буквально по пятам. Чтобы отыскать пропавшую маму и спасти сокровище, сестре и брату необходимо найти защиту и помощь у партизан.

В ролях

Василиса Немцова
Василиса Немцова
Marisha
Елена Захарова
Елена Захарова
Drozdova
Руслан Ягудин
Руслан Ягудин
Stetsenko
Андрей Межулис
Андрей Межулис
Евгений Данчевский
Евгений Данчевский
Михаил Станкевич
Александр Печенин
Андрей Трушин
Андрей Трушин
Pyotr Nechiporenko
Misha
Andrei Kharenko
Dmytro
Stefaniya Bausheva-Muravyeva
Devochka v bunkere
Режиссер Юрий Ильин
Сценарист Татьяна Фирсова
Композитор Dmitriy Dankov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 4 мая 2023
Дата выхода
4 мая 2023 Россия Кинологистика
Сборы в мире $44 576
Производство ARK-Film
Другие названия
Sokrovishcha partizanskogo lesa, Partisani metsade aarded, Сокровища партизанского леса

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 15 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Сокровища партизанского леса - Трейлер
Сокровища партизанского леса Трейлер
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