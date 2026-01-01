Лето 1942 года. Партизанская связная Валя Мережко направляется в город на связь с подпольщиками. Ее связным оказывается Степан — они полюбили друг друга еще до войны. Лето 1943 года. В партизанский отряд для выполнения особо важного задания прибывает с большой земли красивая разведчица Маша. Валя через Степана связывает Машу с подпольщиками. Временами ей кажется, что Степан может полюбить Машу. Однажды, не выдержав мук ревности, Валя пробирается в город и попадает на свадьбу Степана и Маши. Она не знала, что свадьбу устроили партизаны, чтобы осветить железнодорожную станцию и, тем самым, помочь советским бомбардировщикам.