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Постер фильма Свадебная ночь
5.9
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5.9

Свадебная ночь

, 1980
Svadebnaya noch
СССР / драма, военный / 18+
Онлайн
Онлайн
Постер фильма Свадебная ночь
5.9

О фильме

Лето 1942 года. Партизанская связная Валя Мережко направляется в город на связь с подпольщиками. Ее связным оказывается Степан — они полюбили друг друга еще до войны. Лето 1943 года. В партизанский отряд для выполнения особо важного задания прибывает с большой земли красивая разведчица Маша. Валя через Степана связывает Машу с подпольщиками. Временами ей кажется, что Степан может полюбить Машу. Однажды, не выдержав мук ревности, Валя пробирается в город и попадает на свадьбу Степана и Маши. Она не знала, что свадьбу устроили партизаны, чтобы осветить железнодорожную станцию и, тем самым, помочь советским бомбардировщикам.

В ролях

Наталья Андрейченко
Наталья Андрейченко
Masha
Долгинин, Михаил Андреевич
Stepan Zhdanko
Милованов, Августин Лазаревич
Kolman
Тамара Муженко
Евгений Никитин
Виктор Тарасов
Yakov Rygorovich
Петр Юрченков
Volodya Artyuk
Юрий Ступаков
Voith
Aleksandr Kashperov
Aleksandr Labush
Railwayman
Ivan Sidorov
Алексей Вертинский
Режиссер Александр Карпов
Сценарист Александр Карпов
Композитор Леонид Афанасьев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 8 декабря 1980
Дата выхода
8 декабря 1980 Россия

Где посмотреть фильм

YouTube
Производство Belarusfilm
Другие названия
Svadebnaya noch, Wedding Night, Свадебная ночь

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb

Отзывы о фильме

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