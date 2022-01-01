Пение невест, 2008

Тунис, 1942 г. Шестнадцатилетние девушки Нур и Мириам, дружат с детства. Они живут в одном доме в тихом районе, где мирно уживаются евреи и мусульмане. Каждая девушка завидует жизни другой: Нур страдает от того, что не ходит в школу, как ее подруга, а Мириам мечтает о любви. Она завидует помолвке Нур с ее двоюрным братом Халедом, и мечтает о Принце на белом коне. К сожалению Халед не может найти работу. Помолвка затягивается, и перспектива близости отдаляется.

В ноябре 1942 г. немецкие войска захватывают Тунис. Продолжая политику режима Виши, нацисты облагают евреев большими штрафами. У матери Мириам - Титы не т права на работу, долги растут, и от безысходности она решает выдать дочь замуж за богатого врача. В мгновенье ока Мириам расстается со всеми мечтами о любви...