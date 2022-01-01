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Пение невест Пение невест
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Chant des mariées, Le

Пение невест, 2008

2008 / Франция / Тунис
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Тунис, 1942 г. Шестнадцатилетние девушки Нур и Мириам, дружат с детства. Они живут в одном доме в тихом районе, где мирно уживаются евреи и мусульмане. Каждая девушка завидует жизни другой: Нур страдает от того, что не ходит в школу, как ее подруга, а Мириам мечтает о любви. Она завидует помолвке Нур с ее двоюрным братом Халедом, и мечтает о Принце на белом коне. К сожалению Халед не может найти работу. Помолвка затягивается, и перспектива близости отдаляется.

В ноябре 1942 г. немецкие войска захватывают Тунис. Продолжая политику режима Виши, нацисты облагают евреев большими штрафами. У матери Мириам - Титы не т права на работу, долги растут, и от безысходности она решает выдать дочь замуж за богатого врача. В мгновенье  ока Мириам расстается со всеми мечтами о любви...

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Режиссер
Карин Альбу
В ролях
Лиззи Брошере
Лиззи Брошере
Олимп Борваль
Нажиб Удигири
Симон Абкарян
Симон Абкарян
Карин Альбу
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Постер фильма Пение невест 1 постер
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