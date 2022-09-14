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Постер фильма Михаил Зорин. Жизнь продолжается!
Киноафиша Фильмы Михаил Зорин. Жизнь продолжается!

Михаил Зорин. Жизнь продолжается!

, 2020
Россия / документальный, исторический, военный / 18+
Постер фильма Михаил Зорин. Жизнь продолжается!

О фильме

Михаил Петрович Зорин — последний доживший до наших дней связист первого состава легендарного 330-го стрелкового полка (86-й стрелковой дивизии), героически сражавшегося на Невском пятачке в ходе обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В апреле 1942 г. в ходе мощнейшего натиска немецкой группировки пали практически все бойцы, находившиеся на тот момент в расположении полка, а раненые попали в плен. Михаил Зорин остался жив благодаря уникальному стечению обстоятельств.

Режиссер Пётр Корягин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2020

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Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 14 сентября 2022

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Михаил Зорин. Жизнь продолжается! - смотреть в онлайн-кинотеатре

Михаил Зорин. Жизнь продолжается!
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