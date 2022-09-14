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Михаил Петрович Зорин — последний доживший до наших дней связист первого состава легендарного 330-го стрелкового полка (86-й стрелковой дивизии), героически сражавшегося на Невском пятачке в ходе обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В апреле 1942 г. в ходе мощнейшего натиска немецкой группировки пали практически все бойцы, находившиеся на тот момент в расположении полка, а раненые попали в плен. Михаил Зорин остался жив благодаря уникальному стечению обстоятельств.