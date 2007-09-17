Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Катынь
Киноафиша Фильмы Катынь
Katyn

Катынь, 2007

2007 / Польша
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Начало Второй Мировой войны. 17 сентября 1939 года, сразу после вторжения нацистской Германии в Польшу, по приказу Сталина Красная Армия также попирает польскую землю. Множество офицеров польской армии обнаруживают себя в советском плену. Анна, жена капитана уланского полка, ждет возвращения мужа, но вместо этого получает неоспоримые доказательства его убийства русскими. Жена генерала узнаёт о смерти мужа в 1943 году, когда немецкие войска обнаруживают массовые захоронения польских офицеров в Катынском лесу. Молчание и ложь разбивают сердце Агнешки, сестры пилота, разделившего участь других польских солдат.
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 17 сентября 2007
Возраст 18+
Бюджет €4 000 000
Режиссер
Анджей Вайда
Анджей Вайда
В ролях
Артур Змиевски
Майа Осташевска
Майа Осташевска
Анджей Хира
Данута Стенка
Ян Энглерт
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Катынь
Духовенство
Духовенство (2018)
7.4166665
Гарет Джонс
Гарет Джонс (2018)
6.9166665
Волынь
Волынь (2016)
7.8
Послеобразы
Послеобразы (2016)
6.5454545
Валенса
Валенса (2013)
6.5454545
Дорожный патруль
Дорожный патруль (2013)
7.3076925
В темноте
В темноте (2011)
7.3333335
Варшавская битва 1920 года
Варшавская битва 1920 года (2011)
4.0833335
Розочка
Розочка (2010)
7.090909
Вне закона
Вне закона (2010)
7.6666665
Все, что я люблю
Все, что я люблю (2009)
6.3333335
Бофор
Бофор (2007)
6.071429
Постер фильма Катынь 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В Челябинске пройдет Всероссийский фестиваль авторского кино «Полный артхаус» 17 февраля в Челябинске стартует «Полный артхаус» – 5-ый Всероссийский фестиваль авторского кино, который продлится до 24 февраля. Всего за восемь фестивальных дней пройдет 40
Написать
7 февраля 2017 16:31
Все новости фильма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше