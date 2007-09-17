Катынь, 2007

Начало Второй Мировой войны. 17 сентября 1939 года, сразу после вторжения нацистской Германии в Польшу, по приказу Сталина Красная Армия также попирает польскую землю. Множество офицеров польской армии обнаруживают себя в советском плену. Анна, жена капитана уланского полка, ждет возвращения мужа, но вместо этого получает неоспоримые доказательства его убийства русскими. Жена генерала узнаёт о смерти мужа в 1943 году, когда немецкие войска обнаруживают массовые захоронения польских офицеров в Катынском лесу. Молчание и ложь разбивают сердце Агнешки, сестры пилота, разделившего участь других польских солдат.