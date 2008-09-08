Действие фильма разворачивается в 1930-х годах в Германии. Джон Халдер — хороший человек с кучей семейных проблем: истеричная жена, два требовательных ребенка и мать, страдающая от старческого слабоумия. Профессор литературы, Халдер исследует личные проблемы в своей новой книге.
Когда книга неожиданно оказывается завербованной крупными политическими фигурами страны в поддержку правительственной пропаганды, он решается начать новую карьеру, примкнув к рядам националистов. Но несущественное на первый взгляд решение приводит Халдера к очень непростому выбору.
|11 декабря 2008
|Германия