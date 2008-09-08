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Постер фильма Хороший
Постер фильма Хороший
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6.2 Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Хороший

Хороший

Good 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие фильма разворачивается в 1930-х годах в Германии. Джон Халдер — хороший человек с кучей семейных проблем: истеричная жена, два требовательных ребенка и мать, страдающая от старческого слабоумия. Профессор литературы, Халдер исследует личные проблемы в своей новой книге.

Когда книга неожиданно оказывается завербованной крупными политическими фигурами страны в поддержку правительственной пропаганды, он решается начать новую карьеру, примкнув к рядам националистов. Но несущественное на первый взгляд решение приводит Халдера к очень непростому выбору.

Страна Германия / Великобритания
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 17 апреля 2009
Премьера в мире 8 сентября 2008
Дата выхода
11 декабря 2008 Германия
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $1 552 024
Производство Good Films Collective, Miromar Entertainment
Другие названия
Good, Dobry człowiek, El principio del mal, Geras, Good - Um Homem Bom, Good: A bűn útjai, Good: L'indifferenza del bene, Par delà le bien et le mal, Par-delà le bien et le mal, Um Homem Bom, Добрият, Хороший, 善き人, 毀滅效應
Режиссер
Висенте Аморим
Висенте Аморим
В ролях
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Стивен Макинтош
Стивен Макинтош
Марк Стронг
Марк Стронг
Джемма Джонс
Джемма Джонс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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