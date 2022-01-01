И ты увидишь небо, 1978

Август 1944 года. На командном пункте авиационного полка легендарный летчик, Герой Советского Союза — генерал Н. П. Каманин. Ему необходимо срочно доставить пакет на плацдарм, где в окружении немцев героически сражается одна из частей Красной армии. Но все самолеты из эскадрильи связи разбиты, летчики погибли, а перед ним стоит его 15-тилетний сын, готовый вылететь туда на последнем исправном самолете…



Незадолго до этих событий: в одну прифронтовую эскадрилью попросился мотористом щуплый паренек, заявив, что он сирота. Его пожалели и в эскадрилью взяли. А со временем, видя его огромное желание летать — научили управлять самолетом. И вот однажды, посещая эту эскадрилью, командир полка НЛ. Каманин узнает в этом мальчике своего сбежавшего на фронт сына Аркадия.