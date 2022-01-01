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И ты увидишь небо
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И ты увидишь небо, 1978

1978 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Август 1944 года. На командном пункте авиационного полка легендарный летчик, Герой Советского Союза — генерал Н. П. Каманин. Ему необходимо срочно доставить пакет на плацдарм, где в окружении немцев героически сражается одна из частей Красной армии. Но все самолеты из эскадрильи связи разбиты, летчики погибли, а перед ним стоит его 15-тилетний сын, готовый вылететь туда на последнем исправном самолете…

Незадолго до этих событий: в одну прифронтовую эскадрилью попросился мотористом щуплый паренек, заявив, что он сирота. Его пожалели и в эскадрилью взяли. А со временем, видя его огромное желание летать — научили управлять самолетом. И вот однажды, посещая эту эскадрилью, командир полка НЛ. Каманин узнает в этом мальчике своего сбежавшего на фронт сына Аркадия.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 1978
Премьера в России 4 декабря 1978
Премьера в мире 4 декабря 1978
Возраст 16+
Режиссер
Георгий Кузнецов
В ролях
Владимир Широков
Александр Пороховщиков
Александр Пороховщиков
Маргарита Володина
Геннадий Корольков
Виктор Шульгин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма И ты увидишь небо 1 постер
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