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Постер фильма Безнадежная ситуация... Но не серьезная
6.0
Киноафиша Фильмы Безнадежная ситуация... Но не серьезная
6.0

Безнадежная ситуация... Но не серьезная

, 1965
Situation Hopeless... But Not Serious
США / военный, комедия / 18+
Постер фильма Безнадежная ситуация... Но не серьезная
6.0

В ролях

Алек Гиннесс
Wilhelm Frick
Майк Коннорс
Sgt. Lucky Finder
Пол Дальке
Herr Neusel
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
Captain Hank Wilson
Фрэнк Вулф
Quartermaster Master Sergeant
Анита Хофер
Edeltraud
Мади Раль
Lissie
Elisabeth von Molo
Wanda
Джон Брайли
Sergeant
Карола Ренье
Senta
Режиссер Готфрид Рейнхарт
Сценарист Роберт Шоу, Silvia Reinhardt, Жан Лустиг
Композитор Harold Byrns
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 13 октября 1965
Дата выхода
13 октября 1965 США
Производство Paramount Pictures, Castle
Другие названия
Situation Hopeless -- But Not Serious, Lage hoffnungslos - aber nicht ernst, Situation désespérée... mais pas sérieuse, A helyzet reménytelen, de komolytalan, Metaxy sovarou kai asteiou, Situação Crítica Porém Jeitosa, Situação desesperada... mas não grave, Situación desesperada pero no grave, Situación desesperada, pero menos, Situasjonen er håpløs, men ikke alvorlig, Situaţia e fără speranţă -- dar nu e serioasă, Situatie hopeloos... maar niet ernstig!, Situation désespérée... mais pas sérieuse!, Situation hoffnungslos, aber nicht ernst, Situationen håbløs, men ikke alvorlig, Situationen hopplös - men ej allvarlig, Situazione disperata ma non seria, Sytuacja beznadziejna, ale nie bez wyjścia, Sytuacja beznadziejna... ale niezbyt poważna, Tilanne toivoton mutta ei vakava, 戦場はどこだ!

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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