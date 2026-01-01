Situation Hopeless -- But Not Serious, Lage hoffnungslos - aber nicht ernst, Situation désespérée... mais pas sérieuse, A helyzet reménytelen, de komolytalan, Metaxy sovarou kai asteiou, Situação Crítica Porém Jeitosa, Situação desesperada... mas não grave, Situación desesperada pero no grave, Situación desesperada, pero menos, Situasjonen er håpløs, men ikke alvorlig, Situaţia e fără speranţă -- dar nu e serioasă, Situatie hopeloos... maar niet ernstig!, Situation désespérée... mais pas sérieuse!, Situation hoffnungslos, aber nicht ernst, Situationen håbløs, men ikke alvorlig, Situationen hopplös - men ej allvarlig, Situazione disperata ma non seria, Sytuacja beznadziejna, ale nie bez wyjścia, Sytuacja beznadziejna... ale niezbyt poważna, Tilanne toivoton mutta ei vakava, 戦場はどこだ!