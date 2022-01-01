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Берлин, 1945

1945 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
Историческая хроника о последнем решающем сражении с фашистской Германией, о взятии Берлина и о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. В фильме также использованы материалы немецкой кинохроники.
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1945
Премьера в мире 17 июня 1945
Режиссер
Юлий Райзман
В ролях
Рудольф Беттгер
В.И. Чулков
Уильям С. Гэйлмор
Карл Спаатс
Ганс-Эрих Восс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Берлин 1 постер
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