Вторая Мировая. Оккупированный Париж. Общество расколото на молчаливое большинство, невидимых партизан, открытых коллаборационистов — и жертв режима, скрывающихся от нацистской расправы. К последним относится еврей Жан-Лу Коттен, театральный режиссер и муж ведущей актрисы — Марион Штайнер.
С риском для себя и всего коллектива Марион решает спрятать мужа в подвале театра, откуда Жан-Лу продолжает вдохновенно, через жену, готовить новую премьеру.
На Марион тем временем ложится одна забота за другой: тайно носить еду в подвал (что в условиях тотального доносительства превращается в целое искусство); распространять слухи, что ее муж сбежал из города; аккуратно сдерживать натиск влиятельного немецкого ухажера… Вдобавок Марион увлекается коллегой — актером Бернаром…
|16 апреля 1981
|Австралия
|7 мая 1981
|Аргентина
|2 февраля 1981
|Бельгия
|19 января 2001
|Бразилия
|16 июня 1981
|Великобритания
|29 сентября 1983
|Венгрия
|28 октября 1981
|Германия
|14 августа 1981
|Дания
|9 апреля 2002
|Исландия
|2 апреля 1981
|Испания
|14 апреля 1981
|Италия
|29 декабря 1982
|Колумбия
|22 января 1981
|Нидерланды
|25 февраля 1981
|Норвегия
|24 февраля 1981
|Португалия
|19 февраля 1981
|США
|20 августа 1981
|Уругвай
|24 сентября 1982
|Финляндия
|15 октября 2014
|Франция
|1 апреля 1981
|Швеция
|10 апреля 1982
|Япония