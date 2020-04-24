Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Последнее метро
Постер фильма Последнее метро
7.3 Рейтинг IMDb: 7.3
Последнее метро

Последнее метро

Le dernier métro 18+
О фильме

Вторая Мировая. Оккупированный Париж. Общество расколото на молчаливое большинство, невидимых партизан, открытых коллаборационистов — и жертв режима, скрывающихся от нацистской расправы. К последним относится еврей Жан-Лу Коттен, театральный режиссер и муж ведущей актрисы — Марион Штайнер.

С риском для себя и всего коллектива Марион решает спрятать мужа в подвале театра, откуда Жан-Лу продолжает вдохновенно, через жену, готовить новую премьеру.

На Марион тем временем ложится одна забота за другой: тайно носить еду в подвал (что в условиях тотального доносительства превращается в целое искусство); распространять слухи, что ее муж сбежал из города; аккуратно сдерживать натиск влиятельного немецкого ухажера… Вдобавок Марион увлекается коллегой — актером Бернаром…

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1980
Премьера онлайн 24 апреля 2020
Премьера в мире 12 октября 1980
Дата выхода
16 апреля 1981 Австралия
7 мая 1981 Аргентина
2 февраля 1981 Бельгия
19 января 2001 Бразилия
16 июня 1981 Великобритания
29 сентября 1983 Венгрия
28 октября 1981 Германия
14 августа 1981 Дания
9 апреля 2002 Исландия
2 апреля 1981 Испания
14 апреля 1981 Италия
29 декабря 1982 Колумбия
22 января 1981 Нидерланды
25 февраля 1981 Норвегия
24 февраля 1981 Португалия
19 февраля 1981 США
20 августа 1981 Уругвай
24 сентября 1982 Финляндия
15 октября 2014 Франция
1 апреля 1981 Швеция
10 апреля 1982 Япония
MPAA PG
Сборы в мире $3 007 945
Производство Les Films du Carrosse, Sédif Productions, TF1 Films Production
Другие названия
Le dernier métro, The Last Metro, El último metro, El último subte, Poslednji metro, Posljednji metro, Zadnji metro, Az utolsó metró, De laatste metro, Den sidste metro, Den sista metron, Die letzte Metro, L'últim metro, L'ultimo metrò, O Último Metro, O Último Metrô, Ostatnie metro, Paskutinis metro, Posledné metro, Poslední Metro, Shûdensha, Sista tåget, Siste trikk, Son Metro, Théâtre de l'occupation, To teleftaio metro, Ultimul metrou, Viimeinen metro, Το τελευταίο μετρό, Останнє метро, Последнее метро, Последното метро, 最后一班地铁, 最後地下鐵, 終電車
Режиссер
Франсуа Трюффо
Франсуа Трюффо
В ролях
Катрин Денев
Катрин Денев
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Андреа Ферреоль
Андреа Ферреоль
Полетт Дюбо
Полетт Дюбо
Жан-Луи Ришар
Жан-Луи Ришар
Все актеры и съемочная группа
Marion Steiner Любить нужно вдвоём, как и ненавидеть. И я буду продолжать любить тебя, несмотря ни на что. Моё сердце бьётся чаще, когда я думаю о тебе. Больше ничего не важно.
