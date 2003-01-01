1943 год. Советские войска пытаются закрепить успехи после выигранных сражений под Курском и окончательно переломить ход войны. Для этого стратегически важно форсировать реку Днепр, которую обороняют многочисленные немецкие соединения, закрепившиеся на противоположном берегу. Фашисты пользуются выгодным положением и отражают одну атаку за другой, уничтожая тысячи советских солдат.

Для удержания плацдарма на левом берегу в бой вступают батальоны из полка полковника Гуляева. Но внезапно командование меняет планы и дивизия, которая шла на подмогу, перемещается на другую позицию. Сражение батальонов становится лишь отвлекающим маневром, солдаты оставлены на верную гибель, но у них есть строгий приказ — не отступать.