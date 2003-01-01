1943 год. Советские войска пытаются закрепить успехи после выигранных сражений под Курском и окончательно переломить ход войны. Для этого стратегически важно форсировать реку Днепр, которую обороняют многочисленные немецкие соединения, закрепившиеся на противоположном берегу. Фашисты пользуются выгодным положением и отражают одну атаку за другой, уничтожая тысячи советских солдат.
Для удержания плацдарма на левом берегу в бой вступают батальоны из полка полковника Гуляева. Но внезапно командование меняет планы и дивизия, которая шла на подмогу, перемещается на другую позицию. Сражение батальонов становится лишь отвлекающим маневром, солдаты оставлены на верную гибель, но у них есть строгий приказ — не отступать.
В основе сюжета лежит один из решающих этапов Великой Отечественной войны — форсирование советскими войсками Днепра в 1943 году. Два батальона брошены в гибельный прорыв на занятый немцами берег реки с целью отвлечь на себя силы противника и тем самым облегчить дивизии бросок на стратегически важный город Днепров.
Основные соединения должны поддержать их артиллерийским и авиационным огнем. Однако командование внезапно меняет план наступления, оставляя батальоны без огневой поддержки, чем обрекает их на верную гибель. Более того, солдатам отдан приказ держаться до последнего.
|1 января 2003
|Филиппины