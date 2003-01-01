Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Батальоны просят огня
1 постер
Киноафиша Фильмы Батальоны просят огня

Батальоны просят огня

Batalyony prosyat ognya 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

1943 год. Советские войска пытаются закрепить успехи после выигранных сражений под Курском и окончательно переломить ход войны. Для этого стратегически важно форсировать реку Днепр, которую обороняют многочисленные немецкие соединения, закрепившиеся на противоположном берегу. Фашисты пользуются выгодным положением и отражают одну атаку за другой, уничтожая тысячи советских солдат.

Для удержания плацдарма на левом берегу в бой вступают батальоны из полка полковника Гуляева. Но внезапно командование меняет планы и дивизия, которая шла на подмогу, перемещается на другую позицию. Сражение батальонов становится лишь отвлекающим маневром, солдаты оставлены на верную гибель, но у них есть строгий приказ — не отступать.

  • Фильм был снят к 40-летию победы в Великой Отечественной Войне по одноименной повести Юрия Бондарева.
  • Повесть Бондарева, по которой снят фильм, также легла в основу второй серии киноэпопеи “Освобождение”, но с более значительными изменениями.
  • Большинство батальных сцен снимались возле села Малополовецкое на территории УССР.
  • В фильме были использованы кадры из фильма “Они сражались за Родину”.
  • В фильме командир орудия батареи Елютин — художник, который постоянно что-то рисует. В книге Елютин — часовой мастер, который все время ремонтирует часы, и является только наводчиком при орудии.

В основе сюжета лежит один из решающих этапов Великой Отечественной войны — форсирование советскими войсками Днепра в 1943 году. Два батальона брошены в гибельный прорыв на занятый немцами берег реки с целью отвлечь на себя силы противника и тем самым облегчить дивизии бросок на стратегически важный город Днепров.

Основные соединения должны поддержать их артиллерийским и авиационным огнем. Однако командование внезапно меняет план наступления, оставляя батальоны без огневой поддержки, чем обрекает их на верную гибель. Более того, солдатам отдан приказ держаться до последнего.

Страна СССР
Продолжительность 4 часа 45 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 1 января 2003
Дата выхода
1 января 2003 Филиппины
Производство Gosteleradio USSR, Мосфильм
Другие названия
Batalyony prosyat ognya, A tisztek csatája, Bataillone bitten um Feuer, Bataliony proszą o ogień, Batallions Ask for Fire, Батальоны просят огня
Режиссер
Александр Боголюбов
Владимир Чеботарев
В ролях
Александр Збруев
Александр Збруев
Борислав Брондуков
Борислав Брондуков
Вадим Спиридонов
Олег Ефремов
Олег Ефремов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Батальоны просят огня
Горячий снег 7.4
Горячий снег (1972)
Живые и мертвые 7.9
Живые и мертвые (1963)
Трясина 7.4
Трясина (1977)
Освобождение: Битва за Берлин 7.4
Освобождение: Битва за Берлин (1971)
Освобождение: Последний штурм 7.7
Освобождение: Последний штурм (1971)
Освобождение: Направление главного удара 7.8
Освобождение: Направление главного удара (1970)
Освобождение: Прорыв 7.5
Освобождение: Прорыв (1968)
Возмездие 7.3
Возмездие (1967)
Судьба человека 8.0
Судьба человека (1959)
Тихий Дон 7.9
Тихий Дон (1957)
Максим Перепелица 7.9
Максим Перепелица (1955)
Небесный тихоход 6.8
Небесный тихоход (1945)

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 14 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Батальоны просят огня

Похожие фильмы онлайн

Горячий снег
 
Живые и мертвые
 
Освобождение: Последний штурм
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше