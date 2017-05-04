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Три дня до весны Три дня до весны
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Три дня до весны, 2017

2017 / Россия
6.8 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Детективная история, разворачивающаяся в блокадном Ленинграде.
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Картина «Три дня до весны» снята режиссёром Александром Касаткиным («Слушая тишину», «Дочь»). Главные роли в фильме киностудии Ленфильм исполнили такие актёры, как Евгений Сидихин («Мама не горюй», «За последней чертой»), Юрий Ицков («Итальянец», «Батальонъ», «Небесный суд»), Владислав Абашин («Дом солнца», «Территория»), Полина Красавина («Новогодний папа») и другие.

Действие ленты «Три дня до весны» перенесёт зрителей в 1942 года в Ленинграде. Главные герои, офицер государственной безопасности Андреев и юная врач Марицкая, имеют в распоряжении 72 часа, чтобы предотвратить гибель тысяч людей. В этой истории переплетутся любовь и смерть, верность и предательство, а также борьба за жизнь.

- Лента «Три дня до весны» снята на киностудии Ленфильм

- Композитор Антон Лубченко написал партитуру специально для фильма, а саундтрек был записан в Мариинском театре с участием симфонического оркестра

- Многие сцены на фоне разрушенных войной построек прошли на территории петербургского завода «Красный треугольник» 

- У фильма было три рабочих названия: «Ленинградский вальс», «БлокАда» и «Блок А», но в итоге остановились на «Три дня до весны»

- Картина «Три дня до весны» положит начало трилогии Ленфильма о блокадном периоде

Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях…

6.8 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 4 мая 2017
Премьера в мире 4 мая 2017
Возраст 12+
Прокатчик Ленфильм
Режиссер
Александр Касаткин
Александр Касаткин
В ролях
Кирилл Плетнев
Кирилл Плетнев
Елена Лотова
Елена Лотова
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Юрий Ицков
Юрий Ицков
Владислав Абашин
Владислав Абашин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Три дня до весны 1 постер
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Ленинград, 1942 год. Из Москвы вызывают офицера Андреева (Кирилл Плетнев) для расследования, а на помощь ему приходит врач-инфекционист Ольга Марицкая (Елена Лотова). Вместе они идут по следам преступников, укравших контейнеры со штаммами чумы. Всего три последних дня зимы даны им, чтобы предотвратить заражение всех жителей города.  Кадр из фильма «Три дня до весны»  Блокада - это личная история города на Неве, но имеющая известность, выходящую далеко за пределы…
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Валентин 16 апреля 2017, 16:21
новая классика фильмов о блокадном Ленинграде
Три дня до весны
https://instagram.com/p/BSw15uBjjdr/

Не могу удержаться до конца текста и во… Читать дальше…
Елена 12 апреля 2017, 16:00
Сюжет достаточно оригинальный для фильма, действие которого проходит в блокадном Ленинграде. Шла на просмотр с долей скепсиса и была приятно… Читать дальше…
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