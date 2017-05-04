Три дня до весны, 2017

Картина «Три дня до весны» снята режиссёром Александром Касаткиным («Слушая тишину», «Дочь»). Главные роли в фильме киностудии Ленфильм исполнили такие актёры, как Евгений Сидихин («Мама не горюй», «За последней чертой»), Юрий Ицков («Итальянец», «Батальонъ», «Небесный суд»), Владислав Абашин («Дом солнца», «Территория»), Полина Красавина («Новогодний папа») и другие.
Действие ленты «Три дня до весны» перенесёт зрителей в 1942 года в Ленинграде. Главные герои, офицер государственной безопасности Андреев и юная врач Марицкая, имеют в распоряжении 72 часа, чтобы предотвратить гибель тысяч людей. В этой истории переплетутся любовь и смерть, верность и предательство, а также борьба за жизнь.
- Лента «Три дня до весны» снята на киностудии Ленфильм
- Композитор Антон Лубченко написал партитуру специально для фильма, а саундтрек был записан в Мариинском театре с участием симфонического оркестра
- Многие сцены на фоне разрушенных войной построек прошли на территории петербургского завода «Красный треугольник»
- У фильма было три рабочих названия: «Ленинградский вальс», «БлокАда» и «Блок А», но в итоге остановились на «Три дня до весны»
- Картина «Три дня до весны» положит начало трилогии Ленфильма о блокадном периоде
Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях…
Три дня до весны
https://instagram.com/p/BSw15uBjjdr/
Не могу удержаться до конца текста и во… Читать дальше…