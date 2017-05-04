Три дня до весны, 2017

Картина «Три дня до весны» снята режиссёром Александром Касаткиным («Слушая тишину», «Дочь»). Главные роли в фильме киностудии Ленфильм исполнили такие актёры, как Евгений Сидихин («Мама не горюй», «За последней чертой»), Юрий Ицков («Итальянец», «Батальонъ», «Небесный суд»), Владислав Абашин («Дом солнца», «Территория»), Полина Красавина («Новогодний папа») и другие.

Действие ленты «Три дня до весны» перенесёт зрителей в 1942 года в Ленинграде. Главные герои, офицер государственной безопасности Андреев и юная врач Марицкая, имеют в распоряжении 72 часа, чтобы предотвратить гибель тысяч людей. В этой истории переплетутся любовь и смерть, верность и предательство, а также борьба за жизнь.