Постер фильма Штиль
6.6 Рейтинг IMDb: 6.7
Штиль

La mer à l'aube 18+
1941 год, оккупированная Франция, лагерь для интернированных лиц. Наряду с обычными преступниками оккупационными властями задержаны политические заключенные — видные члены Компартии. Среди задержанных — преданный делу марксист Тимбо, авторитетная фигура в среде заключенных, и семнадцатилетний Ги Моке, влюбленный романтик, позже ставший жертвенным символом свободной Франции (в честь Ги Моке названа станция парижского метро). В качестве возмездия в Нанте бойцами Сопротивления убит немецкий офицер. Гитлер отдает командующему оккупационными войсками приказ принять контрмеры — в наказание расстрелять не менее 15 -ти французов. Приговоренных к смерти отбирают из лагеря для интернированных, преимущественно из числа молодых людей, которые, как считают власти, разделяют политические убеждения террористов.
Страна Франция / Германия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 16 октября 2011
Дата выхода
10 апреля 2013 Россия Cinema Prestige 16+
7 марта 2013 Беларусь
25 октября 2013 Бразилия
7 марта 2013 Казахстан
7 марта 2013 Украина
21 марта 2012 Франция
Сборы в мире $13 956
Производство Les Canards Sauvages, ARTE, 7e Apache Film
Другие названия
La mer à l'aube, Calm at Sea, Dödslistan, Штиль, 海的黎明, A hajnali tenger, A na morzu spokój, Das Meer am Morgen, El mar al alba, Kuolemaan tuomitut, Morze o świcie, O Mar ao Amanhecer, Rannalla aamunkoitteessa, Ticho na mori, Ticho na moři, シャトーブリアンからの手紙
Режиссер
Фолькер Шлендорф
Фолькер Шлендорф
В ролях
Марк Барбе
Марк Барбе
Ульрих Маттес
Ульрих Маттес
Жан-Марк Руло
Жан-Марк Руло
Филипп Резимон
Чарли Нельсон
Фильмы похожие на Штиль
Фальшивка 7.1
Фальшивка (1981)
Девятый день 7.3
Девятый день (2004)
Ульжан 6.2
Ульжан (2007)
Жестяной барабан 7.1
Жестяной барабан (1979)
Создатель леса 6.9
Создатель леса (2021)
Тело Христово 7.6
Тело Христово (2019)
Война и мир 5.8
Война и мир (1982)
Как хорошо жить 6.7
Как хорошо жить (1961)
Дьяволицы 8.0
Дьяволицы (1955)
Возвращение в Монток 5.9
Возвращение в Монток (2017)
На 10 минут старше: виолончель 6.5
На 10 минут старше: виолончель (2002)
Любовь Свана 6.8
Любовь Свана (1984)
Фильмы про концентрационные лагеря Фильмы про концентрационные лагеря

6.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
