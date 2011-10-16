1941 год, оккупированная Франция, лагерь для интернированных лиц. Наряду с обычными преступниками оккупационными властями задержаны политические заключенные — видные члены Компартии. Среди задержанных — преданный делу марксист Тимбо, авторитетная фигура в среде заключенных, и семнадцатилетний Ги Моке, влюбленный романтик, позже ставший жертвенным символом свободной Франции (в честь Ги Моке названа станция парижского метро). В качестве возмездия в Нанте бойцами Сопротивления убит немецкий офицер. Гитлер отдает командующему оккупационными войсками приказ принять контрмеры — в наказание расстрелять не менее 15 -ти французов. Приговоренных к смерти отбирают из лагеря для интернированных, преимущественно из числа молодых людей, которые, как считают власти, разделяют политические убеждения террористов.
ПроизводствоLes Canards Sauvages, ARTE, 7e Apache Film
Другие названия
La mer à l'aube, Calm at Sea, Dödslistan, Штиль, 海的黎明, A hajnali tenger, A na morzu spokój, Das Meer am Morgen, El mar al alba, Kuolemaan tuomitut, Morze o świcie, O Mar ao Amanhecer, Rannalla aamunkoitteessa, Ticho na mori, Ticho na moři, シャトーブリアンからの手紙