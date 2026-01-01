Days of Glory, Dias de Glória, Días de gloria, A dicsőség napjai, Dagar av ära, Dani slave, Dni chwały, Jours de gloire, La gloria de un beso, Quando a Neve Tornar a Cair, Quando a Neve Voltar a Cair, Revenge, Spaste ta desma, Tamara figlia della steppa, Zile de glorie, Дни на слава, Дни славы
Рейтинг фильма
6.2
Оцените14 голосов
6.1IMDb
Цитаты
VladimirЕсли ты разрушаешь то, что очень любишь, ты учишься любить разрушать.
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