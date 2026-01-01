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Постер фильма Дни славы
6.2
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6.2

Дни славы

, 1944
Days of Glory
США / мелодрама, драма, военный / 18+
Постер фильма Дни славы
6.2

О фильме

Фильм рассказывает о партизанской борьбе с нацистами на территории России.

В ролях

Тамара Туманова
Nina
Грегори Пек
Грегори Пек
Vladimir
Алан Рид
Sasha
Мария Палмер
Yelena
Лоуелл Гилмор
Semyon
Хуго Хаас
Fedor
Дена Пенн
Olga
Глен Вернон
Mitya
Igor Dolgoruki
Dmitri
Edward L. Durst
Petrov
Режиссер Жак Турнёр
Сценарист Кейси Робинсон, Мельхиор Лендьель
Композитор Даниил Александрович Амфитеатров
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1944
Премьера в мире 16 июня 1944
Дата выхода
16 июня 1944 США
Бюджет $958 000
Производство RKO Radio Pictures
Другие названия
Days of Glory, Dias de Glória, Días de gloria, A dicsőség napjai, Dagar av ära, Dani slave, Dni chwały, Jours de gloire, La gloria de un beso, Quando a Neve Tornar a Cair, Quando a Neve Voltar a Cair, Revenge, Spaste ta desma, Tamara figlia della steppa, Zile de glorie, Дни на слава, Дни славы

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 14 голосов
6.1 IMDb

Отзывы о фильме

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