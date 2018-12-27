Т-34, 2018

Режиссёр фильмов «Бой с тенью» и «Бой с тенью 3D: Последний раунд» Алексей Сидоров представляет военную драму «Т-34», к которой он сам написал сценарий. А продюсером фильма выступили: Рубен Дишдишян («Ликвидация», «Брестская крепость»), Арам Мовесян («Ликвидация») и Дмитрий Гоубичный («Клинч», «Единичка»).
Фильм «Т-34» перенесёт вас в 1941 год. Сюжет фильма начинается с боёв на Волоколамском рубеже, где при ужасной битве погибают все, кроме младшего лейтенанта Ивушкина и механика-водителя по фамилии Василёнок. После уничтожения танковой роты врага они попадают в немецкий плен, где проводят три года. Далее судьба продолжает кидать героев в безвыходные ситуации, но они на всё готовы пойти ради защиты своей Родины и ради собственной свободы.
- Фильм основан на реальной истории советского танкиста, который попал в немецкий плен, где испытывали оружие на танках Т-34
- Бюджет картины составил 600 миллионов рублей
- Выход картины приурочен к столетней годовщине создания Красной Армии
Во времена величайших испытаний человечества, когда от каждого действия зависят жизни любимых, два заклятых врага начнут свое противостояние. Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и бросает вызов немецким танковым ассам во главе с Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.