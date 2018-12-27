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Т-34, 2018

2018 / Россия
8.2 Оцените
608 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Военная драма о танкисте, попавшем в немецкий плен
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр фильмов «Бой с тенью» и «Бой с тенью 3D: Последний раунд» Алексей Сидоров представляет военную драму «Т-34», к которой он сам написал сценарий. А продюсером фильма выступили: Рубен Дишдишян («Ликвидация», «Брестская крепость»), Арам Мовесян («Ликвидация») и Дмитрий Гоубичный («Клинч», «Единичка»).

Фильм «Т-34» перенесёт вас в 1941 год. Сюжет фильма начинается с боёв на Волоколамском рубеже, где при ужасной битве погибают все, кроме младшего лейтенанта Ивушкина и механика-водителя по фамилии Василёнок. После уничтожения танковой роты врага они попадают в немецкий плен, где проводят три года. Далее судьба продолжает кидать героев в безвыходные ситуации, но они на всё готовы пойти ради защиты своей Родины и ради собственной свободы.

- Фильм основан на реальной истории советского танкиста, который попал в немецкий плен, где испытывали оружие на танках Т-34

- Бюджет картины составил 600 миллионов рублей

- Выход картины приурочен к столетней годовщине создания Красной Армии

Во времена величайших испытаний человечества, когда от каждого действия зависят жизни любимых, два заклятых врага начнут свое противостояние. Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и бросает вызов немецким танковым ассам во главе с Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.

8.2 Оцените
608 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 января 2019
Премьера онлайн 3 октября 2019
Премьера в мире 27 декабря 2018
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Алексей Сидоров
Алексей Сидоров
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Винценц Кифер
Винценц Кифер
Юра Борисов
Юра Борисов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Т-34 8 постеров
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Т-34
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Мария Иренкова 3 января 2019, 21:52
Фильм великолепный, шикарный, незабываемый! ЭТОТ ФИЛЬМ ДЛЯ ДУШИ!!! У меня просто нет слов, это незабываемо!!! И мне искренне жаль, что многие… Читать дальше…
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