Т-34, 2018

Режиссёр фильмов «Бой с тенью» и «Бой с тенью 3D: Последний раунд» Алексей Сидоров представляет военную драму «Т-34», к которой он сам написал сценарий. А продюсером фильма выступили: Рубен Дишдишян («Ликвидация», «Брестская крепость»), Арам Мовесян («Ликвидация») и Дмитрий Гоубичный («Клинч», «Единичка»).

Фильм «Т-34» перенесёт вас в 1941 год. Сюжет фильма начинается с боёв на Волоколамском рубеже, где при ужасной битве погибают все, кроме младшего лейтенанта Ивушкина и механика-водителя по фамилии Василёнок. После уничтожения танковой роты врага они попадают в немецкий плен, где проводят три года. Далее судьба продолжает кидать героев в безвыходные ситуации, но они на всё готовы пойти ради защиты своей Родины и ради собственной свободы.