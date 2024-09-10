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Время вернуться

Vremya vernutsya 18+
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О фильме

Июнь 1944 года. Окрестности Орши. Партизанская группа Ивана Райкова отправляется на разведку. Но она усложняется появлением ягдкоманды, чьей основной задачей становится зачистка партизанской активности в регионе.
Время вернуться - трейлер
Время вернуться  трейлер
Страна Беларусь
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 10 сентября 2024
Премьера в мире 10 сентября 2024
Производство Беларусьфильм
Другие названия
Vremya vernutsya, Время вернуться, Aeg tagasi tulla
Режиссер
Иван Павлов
Иван Павлов
В ролях
Андрей Сенькин
Андрей Сенькин
Алексей Тахаров
Тимур Бурин
Никита Плащевский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
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Время вернуться
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Кадры из фильма
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