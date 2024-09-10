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О фильме
Июнь 1944 года. Окрестности Орши. Партизанская группа Ивана Райкова отправляется на разведку. Но она усложняется появлением ягдкоманды, чьей основной задачей становится зачистка партизанской активности в регионе.
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Время вернуться
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Страна
Беларусь
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
10 сентября 2024
Премьера в мире
10 сентября 2024
Производство
Беларусьфильм
Другие названия
Vremya vernutsya, Время вернуться, Aeg tagasi tulla
Режиссер
Иван Павлов
В ролях
Андрей Сенькин
Алексей Тахаров
Тимур Бурин
Никита Плащевский
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.9
Оцените
14
голосов
6.6
IMDb
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