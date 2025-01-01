Фильмы в жанре современный танец

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ED
Edward Scissorhands: Matthew Bourne’s dance version of Tim Burton’s classic
анимация
аниме
балет
биография
боевик
вестерн
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
катастрофа
комедийная драма
комедия
концерт
короткометражный
криминал
мелодрама
мистика
музыка
мюзикл
нуар
опера
приключения
сборник
семейный
сказка
современный танец
спектакль
спорт
телешоу
триллер
ужасы
фантастика
фестиваль
фэнтези
эротика
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