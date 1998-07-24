Спасти рядового Райана, 1998

Капитан Джон Миллер получает тяжелое задание. Вместе с отрядом из восьми человек Миллер должен отправиться в тыл врага на поиски рядового Джеймса Райана, три родных брата которого почти одновременно погибли на полях сражений.

Командование приняло решение демобилизовать Райана и отправить его на родину к безутешной матери. Но для того, чтобы найти и спасти солдата, крошечному отряду придется пройти через все круги ада...