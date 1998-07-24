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Спасти рядового Райана Спасти рядового Райана
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Saving Private Ryan

Спасти рядового Райана, 1998

1998 / США
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69 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вторая мировая война. В США одна из машинисток обнаруживает, что на имя Райан одновременно приходит сразу три извещения о гибели. Чтобы смягчить боль от потери сыновей, командование решает отправить на родину последнего оставшегося в живых Райана. Миссия ложится на плечи капитана Джона Миллера. Ему вместе с несколькими сослуживцами предстоит пробраться в тыл врага, найти и спасти рядового.

  • Картина основана на реальных событиях, произошедших с братьями Ниланд во время Второй мировой войны.
  • Роль Капарзо была написана специально для Вина Дизеля. 
  • Все актеры в проходили армейские тренировки в течение нескольких дней. Мэтта Деймона освободили от них, поскольку для его роли это было не так важно. 
  • Стивен Спилберг намеренно снизил цветность пленки примерно на 60%, поскольку действие картины происходит в те годы, когда цветного телевидения еще не существует. 
  • Амуниция актеров в первой сцене была изготовлена из дерева, поскольку таскать на себе металлическое снаряжение в течение множества дублей было слишком тяжело.
  • Цензоры из Индии потребовали вырезать из индийской версии картины самые жестокие моменты. Спилберг отказался и предложил прокатчикам из Индии вообще отказаться от релиза фильма. Тогда премьер-министр Индии посмотрел картину лично и, впечатленный увиденным, разрешил выпустить фильм на экраны без цензуры.

Капитан Джон Миллер получает тяжелое задание. Вместе с отрядом из восьми человек Миллер должен отправиться в тыл врага на поиски рядового Джеймса Райана, три родных брата которого почти одновременно погибли на полях сражений.

Командование приняло решение демобилизовать Райана и отправить его на родину к безутешной матери. Но для того, чтобы найти и спасти солдата, крошечному отряду придется пройти через все круги ада...

8.1 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 1998
Премьера в России 9 октября 1998
Премьера онлайн 3 июня 2010
Премьера в мире 24 июля 1998
Возраст 16+
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Том Сайзмор
Том Сайзмор
Эдвард Бернс
Эдвард Бернс
Барри Пеппер
Барри Пеппер
Адам Голдберг
Адам Голдберг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Спасти рядового Райана 4 постера
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Спасти рядового Райана
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
не смотрела и не собираюсь
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69 голосов
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