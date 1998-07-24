Спасти рядового Райана, 1998

Вторая мировая война. В США одна из машинисток обнаруживает, что на имя Райан одновременно приходит сразу три извещения о гибели. Чтобы смягчить боль от потери сыновей, командование решает отправить на родину последнего оставшегося в живых Райана. Миссия ложится на плечи капитана Джона Миллера. Ему вместе с несколькими сослуживцами предстоит пробраться в тыл врага, найти и спасти рядового.
Капитан Джон Миллер получает тяжелое задание. Вместе с отрядом из восьми человек Миллер должен отправиться в тыл врага на поиски рядового Джеймса Райана, три родных брата которого почти одновременно погибли на полях сражений.
Командование приняло решение демобилизовать Райана и отправить его на родину к безутешной матери. Но для того, чтобы найти и спасти солдата, крошечному отряду придется пройти через все круги ада...