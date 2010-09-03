Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Девушка с обложки
Киноафиша Фильмы Девушка с обложки
Poster Girl

Девушка с обложки, 2010

2010 / США
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Робин Мюррэй было 19, когда она вступила в армию США и была отправлена в Ирак. Спустя годы девушка все еще страдает от физических и моральных последствий военной службы. На конференции организации «Ветераны против войны» Мюррей сквозь слезы рассказывает о своей службе танковым стрелком и о том, как один ее вид внушал иракцам страх. Дома вместе со своей матерью она показывает альбом с фотографиями и вспоминает о том, как хотела служить своей стране. Теперь, чтобы хоть как-то участвовать в жизни общества, ей приходится пользоваться внушительным арсеналом медикаментов, подавляющих приступы паники и боли.

В попытке осмыслить произошедшее, Робин принимает участие в реабилитационном проекте, в рамках которого ветераны превращают свою униформу и военные инструкции в художественные объекты. Но, по большому счету, ее повседневная жизнь давно свелась к непрекращающейся борьбе с бюрократической системой за льготы, положенные ей как ветерану-инвалиду, единственный результат которой — лишь разочарование и гнев.

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 38 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 30 июля 2012
Премьера в мире 3 сентября 2010
Возраст 16+
Режиссер
Сара Ниссон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Девушка с обложки 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Приложение киноафиши