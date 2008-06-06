Фильм "Никто, кроме нас..." рассказывает о малоизвестной, длившейся шесть лет войне в Таджикистане, где самое непосредственное участие принимали российские военные соединения. О взаимоотношениях кинооператора Евгения Левашова и Наташи - женщины, которую он искал всю жизнь. И нашел за несколько недель до своей очередной командировки на войну...

Командировки, от которой он вполне может отказаться. Но не отказывается. Потому что любовь и нравственный выбор неразрывно связаны между собой. И та же Наташа не позволит ему поступить иначе…