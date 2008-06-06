Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Никто, кроме нас...
1 постер
Киноафиша Фильмы Никто, кроме нас...

Никто, кроме нас...

Nikto, krome nas... 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

- диплом V московского фестиваля отечественного кино «Московская премьера» за лучший кинопроект будущего (2007г.)
- диплом VII Киевского международного фестиваля «Кинолетопись» за лучший дебют (2008г.)
- Серебряная ладья Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу» Сергею Говорухину за мужество и верность в жизни и профессии (2008г.)
- Серебряная ладья  Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу» - приз им. С. и А. Ростоцких (2008г.)
- приз и диплом редакции газеты «Московский комсомолец» VI московского фестиваля отечественного кино «Московская премьера» (2008г.)
- спецприз имени Е.Родионова VI Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н.Озерова за достоверное отражение патриотизма в кино (2008г.)
- дипломы V Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел» за лучший дебютный фильм и за оригинальное освещение патриотической темы (2008г.)
- приз Гильдии кинорежиссеров России на XIV Международном фестивале фильмов о правах человека «Сталкер» (2008г.)
- диплом Международного общества «Мемориал» на XIV Международном фестивале фильмов о правах человека «Сталкер» (2008г.)

Фильм "Никто, кроме нас..." рассказывает о малоизвестной, длившейся шесть лет войне в Таджикистане, где самое непосредственное участие принимали российские военные соединения. О взаимоотношениях кинооператора Евгения Левашова и Наташи - женщины, которую он искал всю жизнь. И нашел за несколько недель до своей очередной командировки на войну...
Командировки, от которой он вполне может отказаться. Но не отказывается. Потому что любовь и нравственный выбор неразрывно связаны между собой. И та же Наташа не позволит ему поступить иначе…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 6 июня 2008
Дата выхода
6 июня 2008 Россия Возвращение – XX век
19 февраля 2009 Беларусь
19 февраля 2009 Казахстан
11 ноября 2008 США
19 февраля 2009 Украина
Сборы в мире $18 782
Производство Возвращение – XX век
Другие названия
Nikto, krome nas..., Nikt, oprócz nas, Никто, кроме нас...
Режиссер
Сергей Говорухин
В ролях
Сергей Шнырев
Сергей Шнырев
Мария Миронова
Мария Миронова
Сергей Маховиков
Сергей Маховиков
Юрий Беляев
Юрий Беляев
Сергей Сазонтьев
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Никто, кроме нас...
Буду помнить 7.2
Буду помнить (2010)
07 меняет курс 6.2
07 меняет курс (2007)
Мы из будущего 6.9
Мы из будущего (2008)
Август. Восьмого 6.3
Август. Восьмого (2012)
Порох 7.2
Порох (1985)
Действуй по обстановке 6.1
Действуй по обстановке (1984)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

Картина Сергея Говорухина «Никто, кроме нас…», представленная на российских экранах компанией «КАРО Фильм», – явление более чем любопытное в контексте здешнего кинематографа. Это печальное размышление, эта в буквальном смысле слова элегия пронизана сквозной ностальгической тоской, но тоской не по каким-либо ушедшим временам, а по ушедшему кинематографу. Пожалуй, как бы странно данная фраза ни прозвучала, ближайшим ориентиром для «Никто, кроме…
Читать
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Сдайте мозги на входе: 13 сезон «Футурамы» на носу — и снова разрушает законы науки и приличий (тут свежие кадры)
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше