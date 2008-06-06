- диплом V московского фестиваля отечественного кино «Московская премьера» за лучший кинопроект будущего (2007г.)
- диплом VII Киевского международного фестиваля «Кинолетопись» за лучший дебют (2008г.)
- Серебряная ладья Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу» Сергею Говорухину за мужество и верность в жизни и профессии (2008г.)
- Серебряная ладья Выборгского кинофестиваля «Окно в Европу» - приз им. С. и А. Ростоцких (2008г.)
- приз и диплом редакции газеты «Московский комсомолец» VI московского фестиваля отечественного кино «Московская премьера» (2008г.)
- спецприз имени Е.Родионова VI Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н.Озерова за достоверное отражение патриотизма в кино (2008г.)
- дипломы V Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел» за лучший дебютный фильм и за оригинальное освещение патриотической темы (2008г.)
- приз Гильдии кинорежиссеров России на XIV Международном фестивале фильмов о правах человека «Сталкер» (2008г.)
- диплом Международного общества «Мемориал» на XIV Международном фестивале фильмов о правах человека «Сталкер» (2008г.)
Фильм "Никто, кроме нас..." рассказывает о малоизвестной, длившейся шесть лет войне в Таджикистане, где самое непосредственное участие принимали российские военные соединения. О взаимоотношениях кинооператора Евгения Левашова и Наташи - женщины, которую он искал всю жизнь. И нашел за несколько недель до своей очередной командировки на войну...
Командировки, от которой он вполне может отказаться. Но не отказывается. Потому что любовь и нравственный выбор неразрывно связаны между собой. И та же Наташа не позволит ему поступить иначе…
|6 июня 2008
|Россия
|Возвращение – XX век
|19 февраля 2009
|Беларусь
|19 февраля 2009
|Казахстан
|11 ноября 2008
|США
|19 февраля 2009
|Украина