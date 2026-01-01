Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Герои Телемарка
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Герои Телемарка

Герои Телемарка

The Heroes of Telemark 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Оккупированная немецкими войсками Норвегия. Профессор физики доктор Рольф Петерсен и лидер местного подполья Кнут Страут пытаются сообщить британской разведке о планах нацистов по производству атомной бомбы. Завод в Телемарке является центральным звеном в дьявольской игре. Союзники решают отправить отряд специального назначения с целью разрушить планы врага.
Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 12 ноября 1965
Дата выхода
22 ноября 1965 Великобритания
1 января 1966 Дания
12 ноября 1965 Норвегия 15
31 января 1966 США
Бюджет $5 600 000
Производство Benton Film Productions
Другие названия
The Heroes of Telemark, Los héroes de Telemark, Anthony Mann's The Heroes of Telemark, Hjältarna från Telemark, Les héros de Télémark, Os Heróis de Telemark, Telemarkin sankarit, Bohaterowie Telemarku, De helden van Telemark, Els herois de Telemark, Eroii de la Telemark, Gli eroi di Telemark, Heltene fra Telemark, Helter fra Telemark, Helter i Telemark, Hjältarna från Telemarken, Hrdinové z Telemarku, Hrdinovia z Telemarku, Kennwort 'Schweres Wasser', Operation tungt vatten, Stoßtrupp Telemark, Telemark hősei, Telemark kahramanları, Telemarkens helte, Telemarki kangelased, Telemarks hjältar, Teremâku no yôsai, The Telemark Heroes, The Unknown Battle, Οι ήρωες του Τέλεμαρκ, Герои Телемарка, Героите на Телемарк, テレマークの要塞, 鐵拉瑪九壯士
Режиссер
Энтони Манн
В ролях
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Ричард Харрис
Ричард Харрис
Улла Якобссон
Майкл Редгрейв
Майкл Редгрейв
Дэвид Уэстон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Terboven Уинстон Черчилль сегодня курит особенно большую сигару. И мы смеёмся над ним. Почему? Потому что все эти контейнеры, которые британцы так старались уничтожить, уже были заранее изготовлены в Берлине. Они уже в пути сюда и будут установлены к завтрашнему дню.
Nilssen Это... должен сказать, это фантастическая эффективность!
Terboven Никогда не ошибайся, недооценивая немцев. К Пасхе у нас будет не просто 10 000 фунтов тяжёлой воды, а 12 000 фунтов тяжёлой воды.
Кадры из фильма
