Страна Великобритания

Продолжительность 2 часа 11 минут

Год выпуска 1965

Премьера в мире 12 ноября 1965

Бюджет $5 600 000

Производство Benton Film Productions

Другие названия

The Heroes of Telemark, Los héroes de Telemark, Anthony Mann's The Heroes of Telemark, Hjältarna från Telemark, Les héros de Télémark, Os Heróis de Telemark, Telemarkin sankarit, Bohaterowie Telemarku, De helden van Telemark, Els herois de Telemark, Eroii de la Telemark, Gli eroi di Telemark, Heltene fra Telemark, Helter fra Telemark, Helter i Telemark, Hjältarna från Telemarken, Hrdinové z Telemarku, Hrdinovia z Telemarku, Kennwort 'Schweres Wasser', Operation tungt vatten, Stoßtrupp Telemark, Telemark hősei, Telemark kahramanları, Telemarkens helte, Telemarki kangelased, Telemarks hjältar, Teremâku no yôsai, The Telemark Heroes, The Unknown Battle, Οι ήρωες του Τέλεμαρκ, Герои Телемарка, Героите на Телемарк, テレマークの要塞, 鐵拉瑪九壯士