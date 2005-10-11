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Постер фильма Балканкан
6.1
Киноафиша Фильмы Балканкан
6.1

Балканкан

, 2005
Bal-Can-Can
Италия, Македония, Великобритания / комедия, приключения, криминал, военный, драма / 18+
Постер фильма Балканкан
6.1

О фильме

Абсурдистская зарисовка про нелегкую жизнь на Балканах.

Два брата — недотепа и прохвост — бежали через македонскую границу. Недотепу поймали, прохвост получил политическое убежище в Италии. Годы спустя, умирая, он завещал сыну Сантино (Маргиотта) помнить о долге перед оставшейся дома семьей, а конкретно перед сыном недотепы (Йовановски). Смена плана. Пока забывший об отцовском завете Сантино развлекается с девочками, его кузен Трендафил, трус, считающий себя пацифистом, пытается избежать исполнения гражданского долга в очередной войне. Вместе с женой (Ангеловска) и ее мамашей Трендафил едет в Болгарию, дабы пересидеть смутное время. Но по пути теща ухитряется помереть, и без участия Сантино уже не обойтись.

В ролях

Владо Йовановски
Trendafil Karanfilov
Адольфо Маргиотта
Santino Genovese
Звезда Ангеловска
Ruza Karanfilova
Бранко Джурич
Sefket Ramadani
Антонелла Троизе
Lara
Тони Михайловски
Dzango Sapun
Эмил Рубен
Dr. Safarafov
Никола Койо
Елисавета Саблич
Zumbula
Миодраг Кривокапич
Veselin Kabadajic
Петре Арсовски
The Gravedigger
Режиссер Дарко Митревски
Сценарист Дарко Митревски
Композитор Кирил Джайковски
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Македония / Великобритания
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 11 октября 2005
Дата выхода
1 декабря 2005 Россия Русский репортаж 12+
4 мая 2008 Великобритания
1 декабря 2005 Казахстан
31 мая 2007 Польша
12 декабря 2005 США
1 декабря 2005 Украина
24 августа 2006 Финляндия
11 октября 2005 Хорватия
Бюджет €1 100 000
Сборы в мире $10 932
Производство Partysans Film, Veradia Film, Minerva Pictures
Другие названия
Bal-Kan-Kan, Bal-Can-Can, Бал-Кан-Кан, Balkán-kán, Bir balkan komedisi, Балканкан, Balcancan, Balkankan

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 декабря 2023

Отзывы о фильме

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