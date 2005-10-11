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Абсурдистская зарисовка про нелегкую жизнь на Балканах.
Два брата — недотепа и прохвост — бежали через македонскую границу. Недотепу поймали, прохвост получил политическое убежище в Италии. Годы спустя, умирая, он завещал сыну Сантино (Маргиотта) помнить о долге перед оставшейся дома семьей, а конкретно перед сыном недотепы (Йовановски). Смена плана. Пока забывший об отцовском завете Сантино развлекается с девочками, его кузен Трендафил, трус, считающий себя пацифистом, пытается избежать исполнения гражданского долга в очередной войне. Вместе с женой (Ангеловска) и ее мамашей Трендафил едет в Болгарию, дабы пересидеть смутное время. Но по пути теща ухитряется помереть, и без участия Сантино уже не обойтись.
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