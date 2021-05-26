Безумие, 1968

Конец второй мировой войны. В загородном доме для умалишенных эсэсовцы готовятся к операции по уничтожению пациентов. Но главврач, зная о приближении советских войск, придумывает историю с английским шпионом, будто бы скрывающимся среди больных. Чтобы провести расследование, в клинику прибывает штурмбанфюрер СС Виндиш и временно отменяет приказ о расстреле. Под видом врача Виндиш знакомится с персоналом, историями болезни пациентов. От общения с больными гестаповец сам находится на грани помешательства…