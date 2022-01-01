Сто солдат и две девушки, 1989

Жанр: драма военный В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Вторая мировая война. Героиня фильма — санинструктор Аля Буланина, общение с которой возрождает веру солдат в то, что дома их ждут и любят… Развернуть 7.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 33 минуты Год выпуска 1989 Режиссер Сергей Микаэлян В ролях Александр Сайко Николай Устинов Александр Тимошкин Все актеры и съемочная группа 1 постер

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