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Сто солдат и две девушки
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Сто солдат и две девушки, 1989

1989 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Вторая мировая война. Героиня фильма — санинструктор Аля Буланина, общение с которой возрождает веру солдат в то, что дома их ждут и любят…
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1989
Режиссер
Сергей Микаэлян
В ролях
Александр Сайко
Николай Устинов
Александр Тимошкин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сто солдат и две девушки 1 постер
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