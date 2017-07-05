- Фильм основан на реальных событиях 1942 года под Сталинградом
- Консультантом фильма выступил Петр Михайлович Силкин, единственный из оставшийся в живых из 17-ти мальчиков участник «Босоногого гарнизона», почетный гражданин Волгоградской области, которому исполнилось 85 лет.
- Кинокомпания начала производство фильма без государственных денег
- Чтобы успеть завершить производство и выйти в прокат в Юбилейный год Сталинградской битвы (2018 г), кинокомпания обратилась к зрителям за поддержкой сбора средств на производство кинофильма
Картина будет рассказывать о малоизвестном подвиге 10 мальчишек-казачат хутора Вербовский под Сталинградом (1942 г), которые бесстрашно и храбро боролись против фашизма, и отдали свои жизни за свободу страны.