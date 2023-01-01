Завтра была война, 1987

1940 год. Ученики 9Б класса одной из московских школ прилежно изучают науки и готовятся ко взрослой жизни “в самом молодом и самом лучшем государстве в мире” — Советском Союзе. Старостой класса является убежденная комсомолка Искра Полякова. Воспитанная своей матерью, ветераном Гражданской войны и преданный партработником, Искра свято верит в идеалы партии и коммунизма.
В том же 9Б учится Вика Люберецкая, которая на дне рождения одноклассника позволяет себе читать стихи чуждого советским идеям поэта Есенина. Вскоре Искра знакомится и с отцом Вики, уважаемым и известным в городе человеком, директором авиазавода Леонидом Люберецким. Он тоже считает, что искусство не может быть правильным или неправильным, позволяет себе говорить о чувствах, личности, презумпции невиновности и прочих антисоветских вещах. Постепенно Искра начинает глубже вникать в некоторые темы и пытается разобраться в новых для себя понятиях.
О увлечениях дочери узнает мать Искры, которой не нравится, что дочь стала задавать странные и неудобные вопросы. Конфликты зреют и в школе, где с одной стороны оказываются ученики и директор школы, а с другой — убежденная коммунистка, завуч Валентина Андроновна. Эти незначительные, казалось бы, события приводят к большим трагедиям.
Фильм снят по одноименной повести Бориса Васильева.
Фильм является дипломной работой выпускника ВГИКа Юрия Кары.
Режиссер Юрий Кара позвонил Борису Васильеву с просьбой экранизировать его повесть. Ранее с аналогичной просьбой к нему уже обращался режиссер Владимир Грамматиков, но тому отказали с экранизацией в Госкино. Васильев отнесся к просьбе Кары скептически, но дал разрешение на экранизацию.
Незадолго до смерти профессор ВГИКа Сергей Герасимов позвонил главному редактору Госкино Армену Медведеву и попросил помочь Юрию Каре, если с фильмом что-то пойдет не так. Во время закрытого просмотра на Госкино, уже после смерти Герасимова, фильм хотели запретить, однако Медведев высказался последним и поддержал фильм и его создателя.
В фильме использована музыка 30-х годов и сочинения Вивальди.
Роль Зины — дебютная работа актрисы Натальи Негоды.
Люберецкие живут в “доме со львами” в Ермолаевском переулке, здании 1945 года постройки, которое создавался как резиденция высших военачальников. Также в фильме можно увидеть Яузский лесопарк, Рождественский монастырь, Печатников переулок и кладбище Донского монастыря. Некоторые эпизоды были сняты в московской школе № 175.
В начале и в конце фильма звучит популярная довоенная песня “Утомлённое солнце”.
Бюджет фильма составлял 50 тысяч рублей. Актеры снимались бесплатно.
Фильм посвящен кинорежиссеру, сценаристу и актеру Сергею Герасимову, который был мастером режиссера Юрия Кары во ВГИКе.
По повести Бориса Васильева, написанной в 1972 году и запрещенной цензурой до Перестройки, были поставлены также спектакли в театрах, телеспектакль и радиопостановка. Характерно, что образы матери Искры и Валендры в них сильно отличаются от фильма, в котором основное внимание уделяется сталинским репрессиям, а о судьбе выбитого войной поколения сказано только в эпилоге.
Первоначально на роль директора школы рассматривался Сергей Шакуров, а на роль Люберецкого – Алексей Баталов.
Роль Искры Поляковой изначально должна была сыграть Алла Миронова.
В периодической таблице химических элементов, висящей в одном из классов, обозначен элемент франций (Fr). Это киноляп, поскольку открытый в 1939 году франций получил своё название лишь в 1946 году.
В детстве режиссер фильма Юрий Кара мечтал стать моряком и посмотреть как можно больше стран, однако из-за плохого зрения его не взяли в морское училище. После выхода этого фильма он посетил 48 стран.
Начало сороковых. В центре фильма советские старшеклассники. Им придется столкнуться с предательством и ложью, пережить страшные потери. Но они будут верны идеалам. И именно такие, как они, защитят Родину в боях Отечественной войны…