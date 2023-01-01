Завтра была война, 1987

Фильм снят по одноименной повести Бориса Васильева.

Фильм является дипломной работой выпускника ВГИКа Юрия Кары.

Режиссер Юрий Кара позвонил Борису Васильеву с просьбой экранизировать его повесть. Ранее с аналогичной просьбой к нему уже обращался режиссер Владимир Грамматиков, но тому отказали с экранизацией в Госкино. Васильев отнесся к просьбе Кары скептически, но дал разрешение на экранизацию.

Незадолго до смерти профессор ВГИКа Сергей Герасимов позвонил главному редактору Госкино Армену Медведеву и попросил помочь Юрию Каре, если с фильмом что-то пойдет не так. Во время закрытого просмотра на Госкино, уже после смерти Герасимова, фильм хотели запретить, однако Медведев высказался последним и поддержал фильм и его создателя.

В фильме использована музыка 30-х годов и сочинения Вивальди.

Роль Зины — дебютная работа актрисы Натальи Негоды.

Люберецкие живут в “доме со львами” в Ермолаевском переулке, здании 1945 года постройки, которое создавался как резиденция высших военачальников. Также в фильме можно увидеть Яузский лесопарк, Рождественский монастырь, Печатников переулок и кладбище Донского монастыря. Некоторые эпизоды были сняты в московской школе № 175.

В начале и в конце фильма звучит популярная довоенная песня “Утомлённое солнце”.

Бюджет фильма составлял 50 тысяч рублей. Актеры снимались бесплатно.

Фильм посвящен кинорежиссеру, сценаристу и актеру Сергею Герасимову, который был мастером режиссера Юрия Кары во ВГИКе.

По повести Бориса Васильева, написанной в 1972 году и запрещенной цензурой до Перестройки, были поставлены также спектакли в театрах, телеспектакль и радиопостановка. Характерно, что образы матери Искры и Валендры в них сильно отличаются от фильма, в котором основное внимание уделяется сталинским репрессиям, а о судьбе выбитого войной поколения сказано только в эпилоге.

Первоначально на роль директора школы рассматривался Сергей Шакуров, а на роль Люберецкого – Алексей Баталов.

Роль Искры Поляковой изначально должна была сыграть Алла Миронова.

В периодической таблице химических элементов, висящей в одном из классов, обозначен элемент франций (Fr). Это киноляп, поскольку открытый в 1939 году франций получил своё название лишь в 1946 году.

В детстве режиссер фильма Юрий Кара мечтал стать моряком и посмотреть как можно больше стран, однако из-за плохого зрения его не взяли в морское училище. После выхода этого фильма он посетил 48 стран.