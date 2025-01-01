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Постер фильма Голый среди волков
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Киноафиша Фильмы Голый среди волков

Голый среди волков

Nackt unter Wölfen 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В основу картины положены подлинные события, происшедшие весной 1945 года в Бухенвальде. В прибывшем из Освенцима составе старый польский заключенный привозит в чемодане маленького еврейского мальчика, которого немедленно прячут члены подпольного комитета лагеря. Немецкая администрация узнает об этом и путем применения бесчеловечных репрессий требует его выдачи. Но сломить сопротивление узников не удалось, вспыхивает восстание…
Страна ГДР
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1963
Премьера в мире 1 июля 1963
Дата выхода
29 августа 1963 Венгрия
17 ноября 1967 Германия
6 февраля 1965 Колумбия
28 мая 1964 Нидерланды
23 марта 1964 СССР
6 октября 1977 Швеция
Производство DEFA-Studio für Spielfilme, Künstlerische Arbeitsgruppe ''Roter Kreis''
Другие названия
Nackt unter Wölfen, Naked Among Wolves, Desnudo entre lobos, Alastomina susien parissa, Farkasok közt, védtelen, Gymno anamesa stous lykous, Naakt onder de wolven, Nadzy wśród wilków, Naked Among the Wolves, Naken bland vargar, Naken blant ulver, Nøgen blandt ulve, Nu Entre Lobos, Nu parmi les loups, Голи сред вълци, Голый среди волков, 裸で狼の群のなかに
Режиссер
Frank Beyer
В ролях
Erwin Geschonneck
Армин Мюллер-Шталь
Армин Мюллер-Шталь
Виктор Авдюшко
Болеслав Плотницкий
Петер Штурм
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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