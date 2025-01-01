В основу картины положены подлинные события, происшедшие весной 1945 года в Бухенвальде. В прибывшем из Освенцима составе старый польский заключенный привозит в чемодане маленького еврейского мальчика, которого немедленно прячут члены подпольного комитета лагеря. Немецкая администрация узнает об этом и путем применения бесчеловечных репрессий требует его выдачи. Но сломить сопротивление узников не удалось, вспыхивает восстание…
СтранаГДР
Продолжительность2 часа 4 минуты
Год выпуска1963
Премьера в мире1 июля 1963
Дата выхода
29 августа 1963
Венгрия
17 ноября 1967
Германия
6 февраля 1965
Колумбия
28 мая 1964
Нидерланды
23 марта 1964
СССР
6 октября 1977
Швеция
ПроизводствоDEFA-Studio für Spielfilme, Künstlerische Arbeitsgruppe ''Roter Kreis''
Другие названия
Nackt unter Wölfen, Naked Among Wolves, Desnudo entre lobos, Alastomina susien parissa, Farkasok közt, védtelen, Gymno anamesa stous lykous, Naakt onder de wolven, Nadzy wśród wilków, Naked Among the Wolves, Naken bland vargar, Naken blant ulver, Nøgen blandt ulve, Nu Entre Lobos, Nu parmi les loups, Голи сред вълци, Голый среди волков, 裸で狼の群のなかに