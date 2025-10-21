Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Постер фильма Последний шанс
1 постер Билеты от 500 ₽
Киноафиша Фильмы Последний шанс

Последний шанс

Die letzte Chance 18+
Билеты от 500 ₽

О фильме

Спасаясь от нацистов и фашистов в раздираемой войной Италии, американец и британец попадают в многонациональную группу беженцев, которые отправляются на границу со Швейцарией.
Страна Швейцария
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1945
Производство Praesens-Film
Другие названия
Die letzte Chance, La dernière chance, The Last Chance, De laatste kans, L'ultima speranza, La última oportunidad, A Última Esperança, A Última Porta, Den sidste Chance, Dernière chance, Die grosse Hoffnung, Don't Forget It Ever, Flüchtlinge, La última puerta, Ostatnia szansa, Poslednja sansa, Sista chansen, Siste sjanse, Son ışık, Utolsó pillanat, Vergiss es nie!, Viimeinen tilaisuus, Δραπέτευσις προς βορράν, Η τελευταία ευκαιρία, Последний шанс, 最後のチャンス
Режиссер
Леопольд Линдберг
В ролях
Эварт Дж. Моррисон
Джон Хой
Рэй Рейган
Луиза Росси
Giuseppe Galeati
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:30 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма

«Последний шанс» в кинотеатрах

вт 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Последний шанс»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
19:30 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
В «Великолепном веке» этого показывать не стали, чтобы зрителей не стошнило: вот что подавали Сулейману на обед
Думали, просто ради эффектности? А вот и нет: почему у ксеноморфов из «Чужого» такие вытянутые головы — и что они скрывают
7 лет казалось, что это невозможно: в «Магической битве» официально появился герой эпичнее и круче Годжо Сатору
На Хэллоуин будет не по себе и взрослым: топ-5 фильмов для детей, которые на самом деле страшнее, чем должны быть
Как звали Фею-крестную из «Шрэка»? Изначально она должна была появиться еще в первой части – и совсем в другом амплуа
«Интерстеллар» даже не попал: вот какие фильмы XXI века действительно заслужили место в топ-5 Sci-Fi
Хорошо помните цитаты из фильма «Жестокий романс»? Тогда отличите их от реплик из «Служебного романа» (тест)
«Где ты была, loca?»: фанаты выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» – у №1 752 голоса, и она не про «льва и овечку»
Провалившийся фэнтези-фильм Гая Ричи снова в топе стриминга спустя 8 лет после релиза — картина точно понравится фанатам «Игры престолов»
Фанаты «Шрека» прозрели: на происхождение Чарминга все закрывали глаза — но теперь ясно, почему он называл себя принцем
Дракоша влюбилась в Осла. Глупый Ослик: сколько детей было у самой странной парочки «Шрэка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше