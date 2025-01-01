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Русь изначальная

Rus iznachalnaya 18+
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О фильме

Действие историко-приключенческого фильма режиссера Геннадия Васильева разворачивается в VI веке на территории Древней Руси. После гибели вождя Всеслава его сын Ратибор объединяет под своим началом языческие славянские племена, чтобы дать отпор кочевникам хазарам и Византийской империи. Советом в борьбе Ратибору помогает философ Малх, бежавший на Русь из Константинополя.

  • В основу сценария лег одноименный роман Валентина Иванова. За семь лет до выхода картины студия “Союзмультфильм” выпустила рисованный мультфильм “Детство Ратибора” по мотивам книги “Русь изначальная”.
  • В сцене свадьбы на столах можно заметить помидоры, которые на самом деле появились в Европе только в середине XVI века.
  • Сцены с Константинополем и пограничной крепостью Топер снимались в Генуэзской крепости в Судаке.
  • В центре сюжета книги Иванова находится вымышленное славянское племя “росичей”, которое в фильме стало называться “русичами”. Ни одно из этих названий не упоминается в исторических источниках: в VI веке предки славян были известны только как “венеты”, “склавены” или “анты”. Вероятно, “росичи” и “русичи” использовались в художественных произведениях 1970-80-х из-за идеологической установки на “борьбу с космополитизмом”.

Действие картины происходит в Древней Руси - в те времена, когда славянам, объединившимся в войско под предводительством Ратибора, сына Всеслава, удалось одержать первые победы над племенами кочевников.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 31 марта 1986
Дата выхода
31 марта 1986 Россия 12+
31 марта 1986 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Rus iznachalnaya, Русь изначальная, Die ursprüngliche Rus, Primary Russia
Режиссер
Геннадий Васильев
В ролях
Людмила Чурсина
Людмила Чурсина
Борис Невзоров
Борис Невзоров
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Маргарита Терехова
Маргарита Терехова
Елена Кондулайнен
Елена Кондулайнен
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
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Русь изначальная

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