Действие историко-приключенческого фильма режиссера Геннадия Васильева разворачивается в VI веке на территории Древней Руси. После гибели вождя Всеслава его сын Ратибор объединяет под своим началом языческие славянские племена, чтобы дать отпор кочевникам хазарам и Византийской империи. Советом в борьбе Ратибору помогает философ Малх, бежавший на Русь из Константинополя.
Действие картины происходит в Древней Руси - в те времена, когда славянам, объединившимся в войско под предводительством Ратибора, сына Всеслава, удалось одержать первые победы над племенами кочевников.
|31 марта 1986
|Россия
|12+
|31 марта 1986
|СССР