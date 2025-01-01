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Постарайся остаться живым...

Postaraysya ostatsya zhivym 18+
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О фильме

Действие фильма разворачивается в Прибалтике в 1944 году. Небольшой отряд советских солдат получает от командования важное задание – овладеть железнодорожным мостом, по которому фашисты перевозят технику, продовольствие и боеприпасы. Лейтенант Фомичев и группа разведчиков, которую он возглавляет, должны проникнуть в тыл врага и удержать мост до прибытия Красной армии. Ситуация осложняется тем, что мост хорошо охраняется немецкими солдатами, кроме того, объект заминирован, и в случае малейшей опасности фашисты могут его взорвать. В этой нелегкой военной операции советским разведчикам помогают прибалтийские партизаны.

  • В основу сюжета легла повесть советского писателя Александра Беляева «Приказано сохранить». 
  • Режиссером фильма выступил выпускник ВГИКа Геннадий Иванов. В его послужном списке – не только режиссерские, но и сценарные работы, создание фильмов «Было у отца три сына» (1981), «Семь стихий» (1984), «Штемп» (1991). 
  • В фильме сыграло немало литовских актеров – Стасис Пятронайтис, Альгирдас Паулавичюс, Ромуалдас Урвинис и другие. 
  • Евгений Меньшов (Фомичев) и Юрий Горобец (Мельников) позднее сыграли вместе в фильмах «Красный цвет папоротника» (1988) и «Авантюра» (1995).

Остросюжетная история об одной военной операции, имеющей особое значение, однако являющейся чрезвычайно сложной для выполнения. Основные силы еще далеко, а потому главная ответственность ложиться на плечи лейтенанта Фомичева. Ему предстоит захватить железнодорожный мост, вокруг которого сосредоточено множество вражеских сил.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 1 декабря 1986
Дата выхода
1 декабря 1986 Россия 16+
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Postaraysya ostatsya zhivym, Try to Remain Live..., Постарайся остаться живым
Режиссер
Геннадий Иванов
В ролях
Евгений Меньшов
Илона Бальсите
Петр Глебов
Юрий Горобец
Юрий Горобец
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
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