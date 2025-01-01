Действие фильма разворачивается в Прибалтике в 1944 году. Небольшой отряд советских солдат получает от командования важное задание – овладеть железнодорожным мостом, по которому фашисты перевозят технику, продовольствие и боеприпасы. Лейтенант Фомичев и группа разведчиков, которую он возглавляет, должны проникнуть в тыл врага и удержать мост до прибытия Красной армии. Ситуация осложняется тем, что мост хорошо охраняется немецкими солдатами, кроме того, объект заминирован, и в случае малейшей опасности фашисты могут его взорвать. В этой нелегкой военной операции советским разведчикам помогают прибалтийские партизаны.
Остросюжетная история об одной военной операции, имеющей особое значение, однако являющейся чрезвычайно сложной для выполнения. Основные силы еще далеко, а потому главная ответственность ложиться на плечи лейтенанта Фомичева. Ему предстоит захватить железнодорожный мост, вокруг которого сосредоточено множество вражеских сил.
|1 декабря 1986
|Россия
|16+