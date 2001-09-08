1989, Германия. Соединение Западной и восточной Германии и конец холодной войны на носу, но для армейского писаря Рэя Элвуда горячая схватка только начинается. Обаятельный мошенник Элвуд стоит на страже свободы во время дневной службы на американской военной базе под Штуттгартом, а во всё остающееся время занимается торговлей плохо лежащего армейского имущества. Больше от скуки чем из жадности, молодой солдат, не лишенный здравого смысла и чувства юмора, развертывает сеть операций на черном рынке — его команда варит наркотики в армейском подвале, снабжает немецких домохозяек американскими чистителями и всячески помогает передвинуть припасы армии, от картошки до запчастей, своим покупателям. В один прекрасный день, Элвуд и его команда находят настоящий приз — склад ракет и боеголовок, который они немедленно умыкают в сохранное место. Но в то время как Элвуд входит в контакт с опасным покупателем, на базу приезжает новый сержант который не намерен закрывать глаза на солдатские проделки и который с первого взгляда не переносит нахального писаря. В свою очередь, Элвуд крутит роман с непослушной дочерью сержанта и этим окончательно выводит его из себя. Настоящая война между Элвудом и сержантом Ли имеет самые непредсказуемые результаты…
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