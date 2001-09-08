Video [смотрят по телевизору падение Берлинской стены] Где вообще Берлинская стена?

Rothfuss В Берлине, ты еб###ый идиот.

Video Да, я знаю, что в Берлине, а в какой стране она?

Rothfuss В Германии, блин... Германии. Западной Германии.

Squash Западная Германия? Так в какой же мы тогда? В Западной или Восточной?

Video Мы в Восточной.

Garcia Мы в Западной, дурак.

Squash А какая разница?