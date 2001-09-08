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Постер фильма Солдаты Буффало
6.8
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6.8

Солдаты Буффало

, 2001
Buffalo Soldiers
Великобритания, Германия / военный, триллер, драма, криминал, комедия / 18+
Постер фильма Солдаты Буффало
6.8

О фильме

1989, Германия. Соединение Западной и восточной Германии и конец холодной войны на носу, но для армейского писаря Рэя Элвуда горячая схватка только начинается. Обаятельный мошенник Элвуд стоит на страже свободы во время дневной службы на американской военной базе под Штуттгартом, а во всё остающееся время занимается торговлей плохо лежащего армейского имущества. Больше от скуки чем из жадности, молодой солдат, не лишенный здравого смысла и чувства юмора, развертывает сеть операций на черном рынке — его команда варит наркотики в армейском подвале, снабжает немецких домохозяек американскими чистителями и всячески помогает передвинуть припасы армии, от картошки до запчастей, своим покупателям. В один прекрасный день, Элвуд и его команда находят настоящий приз — склад ракет и боеголовок, который они немедленно умыкают в сохранное место. Но в то время как Элвуд входит в контакт с опасным покупателем, на базу приезжает новый сержант который не намерен закрывать глаза на солдатские проделки и который с первого взгляда не переносит нахального писаря. В свою очередь, Элвуд крутит роман с непослушной дочерью сержанта и этим окончательно выводит его из себя. Настоящая война между Элвудом и сержантом Ли имеет самые непредсказуемые результаты…

В ролях

Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Ray Elwood
Эд Харрис
Эд Харрис
Colonel Berman
Скотт Гленн
Скотт Гленн
Sergeant Lee
Анна Пакуин
Анна Пакуин
Robyn Lee
Элизабет МакГоверн
Элизабет МакГоверн
Mrs. Berman
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Garcia
Леон
Stoney
Гэбриел Манн
Knoll
Дин Стокуэлл
General Lancaster
Брайан Дилэйт
Colonel Marshall
Режиссер Грегор Джордан
Сценарист Robert O'Connor, Грегор Джордан, Eric Weiss, Nora Maccoby
Композитор Дэвид Холмс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Германия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 8 сентября 2001
Дата выхода
7 августа 2003 Россия Парадиз 16+
21 августа 2003 Австралия
13 мая 2004 Аргентина
17 сентября 2003 Бельгия
18 июля 2003 Великобритания
31 октября 2002 Германия
1 августа 2003 Греция
29 августа 2003 Дания 15
19 июня 2003 Израиль
18 июля 2003 Ирландия 18
31 октября 2003 Испания 18
15 июля 2005 Италия
7 августа 2003 Казахстан
18 июня 2004 Латвия
31 октября 2003 Литва
10 октября 2003 Польша
29 августа 2003 Португалия M/16
25 июля 2003 США
25 сентября 2003 Словения
1 августа 2003 Турция
7 августа 2003 Украина
9 января 2004 Филиппины R-13
11 декабря 2004 Япония
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $2 300 684
Производство FilmFour, Good Machine, Gorilla Entertainment
Другие названия
Buffalo Soldiers, Buffalo vojnici, Acemi Askerler, Army Go Home!, Bafalo vojnici, Bifeļu kareivji, Bufalo vojnici, Buffalo Soldiers - Army Go Home!, Buhersereg, Guerreiros Buffalo, I symmoria me ta haki, Kariai, Os Polícias do Mundo, Pühvlisõdurid, Soldats sans bataille, Ukradni, čo môžeš!, Ukradni, co můžeš!, Η συμμορία με τα χακί, Пишман войници, Солдати Буффало, Солдаты Буффало, 버팔로 솔저, 戦争のはじめかた, 蠻牛戰士, Bufalo Askerleri

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Video [смотрят по телевизору падение Берлинской стены] Где вообще Берлинская стена?
Rothfuss В Берлине, ты еб###ый идиот.
Video Да, я знаю, что в Берлине, а в какой стране она?
Rothfuss В Германии, блин... Германии. Западной Германии.
Squash Западная Германия? Так в какой же мы тогда? В Западной или Восточной?
Video Мы в Восточной.
Garcia Мы в Западной, дурак.
Squash А какая разница?
Garcia П##дец, не знаю, чувак.

Отзывы о фильме

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