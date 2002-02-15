Отзывы о фильме
Анатолий Румянцев 5 мая 2018, 00:19
Все очень просто.Эти военно пленные все чистые побриты хорошо одеты как будто они приехали погостить у немцев не реально все что - то не так в этом фильме происходит.
Лейтенант Томми Харт — студент-юрист второго года обучения. Во время Второй мировой войны он становится помощником офицера, попадает в плен и оказывается в немецком лагере для военнопленных. Там он знакомится с другим военнопленным — полковником Уильямом МакНамара. Узнав о том, что Харт знает закон, МакНамара поручает ему защиту на суде чернокожего заключенного, обвиняющегося в убийстве другого военнопленного. Однако на самом деле МакНамара хочет использовать судебный процесс для того, чтобы совершить попытку спастись из лагеря. А Харту предстоит сделать сложный выбор между своей страной, этикой и собственной жизнью…
|15 февраля 2002
|Россия
|16+
|30 мая 2002
|Австралия
|31 мая 2002
|Австрия
|18 апреля 2002
|Аргентина
|29 мая 2002
|Бельгия
|19 апреля 2002
|Бразилия
|24 мая 2002
|Великобритания
|17 апреля 2002
|Венгрия
|30 мая 2002
|Германия
|26 апреля 2002
|Греция
|21 июня 2002
|Дания
|19 июня 2002
|Египет
|9 мая 2002
|Израиль
|24 мая 2002
|Ирландия
|15
|21 июня 2002
|Исландия
|30 апреля 2002
|Испания
|31 мая 2002
|Италия
|15 февраля 2002
|Казахстан
|12 апреля 2002
|Колумбия
|6 ноября 2002
|Кувейт
|24 мая 2002
|Латвия
|14 июня 2002
|Литва
|V
|12 апреля 2002
|Мексика
|15 февраля 2002
|Нидерланды
|4 апреля 2002
|Новая Зеландия
|31 мая 2002
|Норвегия
|18 апреля 2002
|Перу
|3 мая 2002
|Польша
|16
|3 мая 2002
|Португалия
|26 апреля 2002
|Румыния
|15 февраля 2002
|США
|6 июня 2002
|Сингапур
|4 апреля 2002
|Словакия
|5 апреля 2002
|Тайвань
|7 июня 2002
|Турция
|15 февраля 2002
|Украина
|29 мая 2002
|Франция
|4 апреля 2002
|Чехия
|10 мая 2002
|Швеция
|26 апреля 2002
|Эстония
|12 апреля 2002
|ЮАР
|17 мая 2002
|Южная Корея
|28 сентября 2002
|Япония