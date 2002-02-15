Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Война Харта
Постер фильма Война Харта
Постер фильма Война Харта
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Война Харта

Война Харта

Hart's War 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Лейтенант Томми Харт — студент-юрист второго года обучения. Во время Второй мировой войны он становится помощником офицера, попадает в плен и оказывается в немецком лагере для военнопленных. Там он знакомится с другим военнопленным — полковником Уильямом МакНамара. Узнав о том, что Харт знает закон, МакНамара поручает ему защиту на суде чернокожего заключенного, обвиняющегося в убийстве другого военнопленного. Однако на самом деле МакНамара хочет использовать судебный процесс для того, чтобы совершить попытку спастись из лагеря. А Харту предстоит сделать сложный выбор между своей страной, этикой и собственной жизнью…

Страна США
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 3 мая 2002
Премьера в мире 15 февраля 2002
Дата выхода
15 февраля 2002 Россия 16+
30 мая 2002 Австралия
31 мая 2002 Австрия
18 апреля 2002 Аргентина
29 мая 2002 Бельгия
19 апреля 2002 Бразилия
24 мая 2002 Великобритания
17 апреля 2002 Венгрия
30 мая 2002 Германия
26 апреля 2002 Греция
21 июня 2002 Дания
19 июня 2002 Египет
9 мая 2002 Израиль
24 мая 2002 Ирландия 15
21 июня 2002 Исландия
30 апреля 2002 Испания
31 мая 2002 Италия
15 февраля 2002 Казахстан
12 апреля 2002 Колумбия
6 ноября 2002 Кувейт
24 мая 2002 Латвия
14 июня 2002 Литва V
12 апреля 2002 Мексика
15 февраля 2002 Нидерланды
4 апреля 2002 Новая Зеландия
31 мая 2002 Норвегия
18 апреля 2002 Перу
3 мая 2002 Польша 16
3 мая 2002 Португалия
26 апреля 2002 Румыния
15 февраля 2002 США
6 июня 2002 Сингапур
4 апреля 2002 Словакия
5 апреля 2002 Тайвань
7 июня 2002 Турция
15 февраля 2002 Украина
29 мая 2002 Франция
4 апреля 2002 Чехия
10 мая 2002 Швеция
26 апреля 2002 Эстония
12 апреля 2002 ЮАР
17 мая 2002 Южная Корея
28 сентября 2002 Япония
MPAA R
Бюджет $70 000 000
Сборы в мире $32 287 044
Производство Cheyenne Enterprises, David Foster Productions, David Ladd Films
Другие названия
Hart's War, En defensa del honor, Das Tribunal, Hartov rat, A Guerra de Hart, Em Defesa da Honra, Hart háborúja, Hārta karšs, Harti sõda, Hartin sota, Harto karas, Hartova válka, Hartova vojna, I nyhta ton aihmaloton, Justice, La guerra de Hart, Le combat du lieutenant Hart, Mission évasion, Razboiul lui Tom Hart, Şeref ve cesaret, Sotto corte marziale, Sự Hy Sinh Cao Cả, Wojna Harta, Η νύχτα των αιχμαλώτων, Війна Харта, Война Харта, Войната на Харт, ジャスティス, 哈特戰爭, 哈特的战争
Режиссер
Грегори Хоблит
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Терренс Ховард
Терренс Ховард
Коул Хаузер
Коул Хаузер
Мори Стерлинг
Мори Стерлинг
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Война Харта
Страна тигров 6.7
Страна тигров (2000)
16 кварталов 7.2
16 кварталов (2006)
Заложник 6.8
Заложник (2005)
Слезы Солнца 6.6
Слезы Солнца (2003)
Говорящие с ветром 6.8
Говорящие с ветром (2002)
Бандиты 6.6
Бандиты (2001)
Мушкетер 4.9
Мушкетер (2001)
Американские герои 5.9
Американские герои (2001)
Девять ярдов 7.3
Девять ярдов (2000)
Меркурий в опасности 6.5
Меркурий в опасности (1998)
Осада 6.4
Осада (1998)
Шакал 6.9
Шакал (1997)
Фильм находится в подборках
Фильмы про концентрационные лагеря Фильмы про концентрационные лагеря

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Слушать
саундтрек фильма Война Харта
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше