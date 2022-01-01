Чудо в Морганс-Крик, 1944

После вечеринки по случаю проводов отряда военных, взбалмошная девица Труди Кокенлокер из провинциального городка наутро оказывается замужем и беременной и не помнит, кто является её мужем и отцом ребенка. Местный парень Норвелл Джонс, влюблённый в неё много лет, пытается помочь ей выпутаться из этого затруднительного положения. Они заключают фиктивный брак под чужой фамилией, который впоследствии был признан законным. Из-за этого фиктивного брака, Норвелл оказывается обвинен в мошенничестве и посажен в тюрьму. Пока Норвелл отсиживал свой срок, Труди рожает шестерых близнецов и весть об этом событии разлетается по всему миру. Норвелл же, выйдя из тюрьмы, ничего об этом не знает, приезжает увидеться с Труди, где ему сообщают эту радостную весть, от чего он чуть не сходит с ума. В 2000 году фильм вошел в список «100 лучших комедий» по оценкам Американского института кино (AFI).

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