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Чудо в Морганс-Крик Чудо в Морганс-Крик
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The Miracle of Morgan's Creek

Чудо в Морганс-Крик, 1944

1944 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме
После вечеринки по случаю проводов отряда военных, взбалмошная девица Труди Кокенлокер из провинциального городка наутро оказывается замужем и беременной и не помнит, кто является её мужем и отцом ребенка. Местный парень Норвелл Джонс, влюблённый в неё много лет, пытается помочь ей выпутаться из этого затруднительного положения. Они заключают фиктивный брак под чужой фамилией, который впоследствии был признан законным. Из-за этого фиктивного брака, Норвелл оказывается обвинен в мошенничестве и посажен в тюрьму. Пока Норвелл отсиживал свой срок, Труди рожает шестерых близнецов и весть об этом событии разлетается по всему миру. Норвелл же, выйдя из тюрьмы, ничего об этом не знает, приезжает увидеться с Труди, где ему сообщают эту радостную весть, от чего он чуть не сходит с ума. В 2000 году фильм вошел в список «100 лучших комедий» по оценкам Американского института кино (AFI).
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1944
Режиссер
Престон Стёрджес
В ролях
Эдди Брекен
Бетти Хаттон
Диана Линн
Уильям Демарест
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чудо в Морганс-Крик 2 постера
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