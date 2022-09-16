White Bird: A Wonder Story, 2022

Джулиана исключили из школы за травлю одноклассника. Узнав об этом, бабушка мальчика, которая не любит вспоминать свое прошлое, решает поделиться с внуком историей своей молодости в оккупированной Франции. Тогда ее жизнь спасли только доброта и мужество почти незнакомого ей юноши, которого также донимали в школе одноклассники. Невероятная история из прошлого может повлиять на настоящее самым неожиданным образом.
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