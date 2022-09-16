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White Bird: A Wonder Story
White Bird: A Wonder Story
White Bird: A Wonder Story, 2022
2022 / США
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Год выпуска
2022
Премьера в России
3 ноября 2022
Премьера в мире
16 сентября 2022
Прокатчик
Экспонента
Режиссер
Марк Форстер
В ролях
Джиллиан Андерсон
Хелен Миррен
Брайс Гейзар
Оливия Росс
Стюарт МакКуорри
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Хелен Миррен учит добру в трейлере душещипательной драмы «Белая птица: Чудесная история»
Фильм является спин-оффом семейной драмы «Чудо».
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27 июня 2022 13:37
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