White Bird: A Wonder Story, 2022

Grand-mère Ненависть — это ненормально. Жестокость — это ненормально. Любовь — это нормально. Доброта — это нормально. Но просто знать это — недостаточно. Нужно делиться этим. Нужно практиковать это. Иногда самый маленький жест может привести к величайшим изменениям. Очень мудрый человек, Мартин Лютер Кинг, однажды сказал: «Тьма не может изгнать тьму. Только свет может это сделать.» ... Мы все должны использовать свет внутри себя, чтобы остановить несправедливости сегодняшнего дня. Только так мы можем быть уверены, что тьма прошлого никогда не повторится.