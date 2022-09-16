White Bird: A Wonder Story, 2022

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Постер фильма Белая птица. Новое чудо
8.1
Белая птица. Новое чудо - Дублированный трейлер 2
Киноафиша Фильмы Белая птица. Новое чудо
8.1

Белая птица. Новое чудо

, 2023
White Bird: A Wonder Story
США / биография, драма, военный / 18+
Трогательная военная драма о доброте и мужестве
Трейлеры
Постер фильма Белая птица. Новое чудо
8.1
Белая птица. Новое чудо - Дублированный трейлер 2
Белая птица. Новое чудо  Дублированный трейлер 2

О фильме

Джулиана исключили из школы за травлю одноклассника. Узнав об этом, бабушка мальчика, которая не любит вспоминать свое прошлое, решает поделиться с внуком историей своей молодости в оккупированной Франции. Тогда ее жизнь спасли только доброта и мужество почти незнакомого ей юноши, которого также донимали в школе одноклассники. Невероятная история из прошлого может повлиять на настоящее самым неожиданным образом.

В ролях

Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Vivienne Beaumier
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Grand-mère
Брайс Гейзар
Брайс Гейзар
Julian Albans
Оливия Росс
Оливия Росс
Rose Blum
Стюарт МакКуорри
Стюарт МакКуорри
Ариэлла Глейзер
Ариэлла Глейзер
Sara Blum
Orlando Schwerdt
Julien Beaumier
Priya Ghotane
Rahmiya
Кеван Ван Томпсон
Doorman
Laura Hudeckova
Sara (age 5 and 8)
Ишай Голан
Ишай Голан
Max Blum
Режиссер Марк Форстер
Сценарист Марк Бомбэк, Ракель Паласио
Композитор Томас Ньюман, Mark Siegel
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 25 марта 2024
Премьера в мире 16 сентября 2022
Дата выхода
18 января 2024 Россия Экспонента
27 февраля 2025 Австралия PG
18 января 2024 Азербайджан
3 октября 2024 Аргентина
25 октября 2023 Бельгия
18 января 2024 Болгария
12 октября 2022 Бразилия
14 октября 2022 Великобритания
4 октября 2024 Вьетнам
17 октября 2024 Гватемала
26 октября 2023 Германия
24 октября 2024 Гонконг
11 января 2024 Греция K12
18 января 2024 Грузия PG-13
13 октября 2022 Израиль
14 октября 2022 Испания
4 января 2024 Италия
25 января 2024 Казахстан 12+
14 ноября 2024 Колумбия
17 октября 2024 Коста-Рика
25 января 2024 Кыргызстан 12+
25 августа 2023 Латвия
25 августа 2023 Литва
5 декабря 2024 Мексика
2 февраля 2024 Молдавия
31 декабря 2025 Нидерланды 9
1 апреля 2025 Новая Зеландия PG
13 июня 2024 ОАЭ 18TC
3 октября 2024 Перу
2 февраля 2024 Польша
18 января 2024 Португалия M/12
3 октября 2024 Пуэрто-Рико
16 сентября 2022 США
11 января 2024 Сербия
3 октября 2024 Сингапур
4 января 2024 Словения
18 января 2024 Таджикистан
31 октября 2024 Таиланд
25 января 2024 Узбекистан 18+
20 марта 2024 Филиппины
24 октября 2024 Франция 12
4 января 2024 Хорватия 12
11 января 2024 Черногория
3 октября 2024 Чили
15 марта 2024 Эстония
12 марта 2025 Южная Корея

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $9 105 758
Производство Lionsgate, Participant, Kingdom Story Company
Другие названия
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Рейтинг фильма

8.1
Оцените 28 голосов
7.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  248 В жанре «биография»  12 В жанре «драма»  105 В жанре «военный»  12 В фильмах США  169 В фильмах 2023 года  13
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Белая птица. Новое чудо - Дублированный трейлер 2
Белая птица. Новое чудо Дублированный трейлер 2
Белая птица. Новое чудо - Дублированный трейлер
Белая птица. Новое чудо Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Grand-mère Ненависть — это ненормально. Жестокость — это ненормально. Любовь — это нормально. Доброта — это нормально. Но просто знать это — недостаточно. Нужно делиться этим. Нужно практиковать это. Иногда самый маленький жест может привести к величайшим изменениям. Очень мудрый человек, Мартин Лютер Кинг, однажды сказал: «Тьма не может изгнать тьму. Только свет может это сделать.» ... Мы все должны использовать свет внутри себя, чтобы остановить несправедливости сегодняшнего дня. Только так мы можем быть уверены, что тьма прошлого никогда не повторится.
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Белая птица. Новое чудо - смотреть в онлайн-кинотеатре

Белая птица. Новое чудо

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