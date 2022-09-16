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White Bird: A Wonder Story
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White Bird: A Wonder Story

White Bird: A Wonder Story, 2022

2022 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Премьера в России 3 ноября 2022
Премьера в мире 16 сентября 2022
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Марк Форстер
Марк Форстер
В ролях
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Брайс Гейзар
Брайс Гейзар
Оливия Росс
Оливия Росс
Стюарт МакКуорри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма White Bird: A Wonder Story 1 постер
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Хелен Миррен учит добру в трейлере душещипательной драмы «Белая птица: Чудесная история» Фильм является спин-оффом семейной драмы «Чудо».
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27 июня 2022 13:37
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