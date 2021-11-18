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Сибириада Сибириада
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Сибириада, 1978

1978 / СССР
8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Фильм рассказывают историю вражды двух семей, зажиточных крестьян Соломиных и бедняков Устюжаниных, происходящую в глухом сибирском селе Елань в самом начале XX века. Младший сын Устюжаниных, Николай, вынужден воровать еду из склада соседей, чтобы хоть чем-то прокормить семью, пока его отец Афанасий пытается прорубить через Тайгу дорогу, чтобы добраться до Полярной звезды.

Однажды Анастасия Соломина, ровесница Николая, застает его с поличным и заставляет голышом пробежаться по снегу, чтобы заработать себе пропитание. Тот с честью выдерживает испытание, чем зарабатывает восхищение Насти.

Тем временем до Елани добираются первые вестники скорой революции: Николай встречает беглого народовольца, который доходчиво объясняет юноше, кто виноват в том, что его семья голодает. Вскоре мужчину задерживает полиция, но тот оставляет Коле разбитую им тюремную цепь и идеи, которые тот пронесет через всю жизнь.

Когда проходит Первая мировая война, Николай и Анастасия понимают, что влюблены друг в друга, и вместе покидают Елань. Они еще не знают, что только одному из них суждено вернуться обратно и положить начало полувековой борьбе за разработку местного нефтяного месторождения, которое способно полностью перевернуть жизни их семей на многие поколения вперед…

История создания фильма началась, когда печально известный председатель Госкино Филипп Ермаш, которому было приказано сверху отработать в кино повестку нефтяников, предложил сделать фильм на эту тему Андрею Кончаловскому, пообещав ему крупный производственный бюджет и собственную поддержку при условии, что картина будет готова к будущему съезду партии.

Фильм снимался на высококачественную 35-миллиметровую пленку Kodak. В то время она поставлялась из-за границы, была в крайнем дефиците и выдавалась только избранным режиссером, в число которых входили сам Кончаловский, Андрей Тарковский и Никита Михалков.

Музыку к фильму написал великий Эдуард Артемьев, постоянный композитор Кончаловского, а также Тарковского и Михалкова. Чтобы добиться нужного звучания, режиссер дал Артемьеву пластинку с работами Вангелиса, автора музыки к фильму Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» и одного из первых композиторов, начавших работать с электронной музыкой. Впоследствии написанная Артемьевым главная тема фильма стала необычайно популярной и до сих пор используется как музыкальная доставка ММКФ.

Изначально Кончаловский строил наполеоновские планы на финал картины: он хотел закончить эпопею футуристическими кадрами, изображающими Сибирь через сто лет. Хотя в итоге режиссер отказался от этой идеи, советская кинематография получила несколько специалистов, обученных созданию спецэффектов с помощью компьютерной графики: дюжина художников специально была отправлена в Голливуд с целью обучиться этой науке.

В сцене пожара на нефтяной скважине съемочная группа подожгла настоящую отслужившую свое нефтяную вышку, которую им предоставил Татарстанский нефтяной полигон. Создателей сразу предупредили, что лишняя вышка на полигоне только одна, так что сцену им придется снять с первого раза.

Фильм был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля, причем это решение сопровождалось скандалом: глава жюри, французская писательница Франсуаза Саган, грозилась снять с себя полномочия, если фильм не поделит главный приз, Золотую пальмовую ветвь, с другим кандидатом – картиной Френсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». В итоге скандал удалось замять, и Кончаловскому достался второй по значимости фильм фестиваля. По иронии утверждается, что именно член жюри от СССР, Роберт Рождественский, погасил фильм на голосовании, поскольку Кончаловский был не в ладах с советской властью.

В сибирской глухомани, среди тайги и болот, живут в небольшом селе Елань две семьи, издавна враждующие меж собой: «кулаки» Соломины и бедняки Устюжанины. И не ведают они до поры, что суждено им породниться, что вопреки всем ветрам истории судьба будет сталкивать их снова и снова, и в ненависти, и в любви; не ведают, какие кровавые, трагические события ждут их впереди.

8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 4 часа 35 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 10 мая 1979
Возраст 12+
Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Наталья Андрейченко
Наталья Андрейченко
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Никита Михалков
Никита Михалков
Виталий Соломин
Виталий Соломин
Владимир Самойлов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сибириада 2 постера
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Сибириада
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