Сибириада, 1978

Фильм рассказывают историю вражды двух семей, зажиточных крестьян Соломиных и бедняков Устюжаниных, происходящую в глухом сибирском селе Елань в самом начале XX века. Младший сын Устюжаниных, Николай, вынужден воровать еду из склада соседей, чтобы хоть чем-то прокормить семью, пока его отец Афанасий пытается прорубить через Тайгу дорогу, чтобы добраться до Полярной звезды.

Однажды Анастасия Соломина, ровесница Николая, застает его с поличным и заставляет голышом пробежаться по снегу, чтобы заработать себе пропитание. Тот с честью выдерживает испытание, чем зарабатывает восхищение Насти.

Тем временем до Елани добираются первые вестники скорой революции: Николай встречает беглого народовольца, который доходчиво объясняет юноше, кто виноват в том, что его семья голодает. Вскоре мужчину задерживает полиция, но тот оставляет Коле разбитую им тюремную цепь и идеи, которые тот пронесет через всю жизнь.

Когда проходит Первая мировая война, Николай и Анастасия понимают, что влюблены друг в друга, и вместе покидают Елань. Они еще не знают, что только одному из них суждено вернуться обратно и положить начало полувековой борьбе за разработку местного нефтяного месторождения, которое способно полностью перевернуть жизни их семей на многие поколения вперед…