7.7 Рейтинг IMDb: 8.2
Магазин на площади

Магазин на площади

Obchod na korze 18+
О фильме

В годы Второй мировой войны словацкому плотнику Тоно Бртко в рамках программы ариизации от свояка достаётся небольшой магазин старой еврейки Розалии Лаутманн, торгующей пуговицами. Жена Тоно надеется, что магазин принесёт их семье прибыль, и они вскоре с мужем разбогатеют. Тоно же прекрасно понимает, что свояк подсунул ему совершенно бедный магазин и никакой прибыли от него ему не видать. Но он боится объяснить это жене, из-за её свирепого характера, и также не может объяснить старухе Лаутманн, что теперь он является хозяином её имущества…
Страна Чехословакия
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 20 мая 1965
Дата выхода
24 июня 1965 Великобритания 15
10 ноября 1965 Германия
23 мая 1966 СССР
5 февраля 2025 Франция
8 октября 1965 Чехословакия
Производство Filmové studio Barrandov
Другие названия
Obchod na korze, The Shop on Main Street, 大街上的商店, A Loja da Rua Principal, A Pequena Loja da Rua Principal, A Pequena Loja na Rua Principal, A Shop on the High Street, Ana Caddedeki Dükkan, Butiken vid Storgatan, Butikken på hovedgaden, Das Geschäft auf der Hauptstraße, Das Geschäft in der Hauptstraße, Den lille butikk, Der Laden am Korso, Der Laden auf dem Korso, El comercio de la calle mayor, Het winkeltje aan 't Corso, Il negozio al corso, La tienda de la calle mayor, La tienda en la calle mayor, Le miroir aux alouettes, Liike pääkadulla, Magazinul de pe strada mare, Parduotuvė aikštėje, Prodavnica u glavnoj ulici, Sklep przy głównej ulicy, The Shop on the High Street, Trgovina na korzu, Trgovina u glavnoj ulici, Üzlet a korzón, Το μαγαζάκι της κεντρικής οδού, Магазин на главната улица, Магазин на площади, Магазин на площі, Продавница у главној улици/Prodavnica u glavnoj ulici, 大通りの店
Режиссер
Ян Кадар
Эльмар Клос
В ролях
Ида Каминска
Йозеф Кронер
Франтишек Цварик
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.7
Оцените 14 голосов
8.2 IMDb
Отзывы о фильме

