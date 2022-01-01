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Первая Конная
Первая Конная, 1941
1941 / СССР
4.8
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Жанр:
исторический
военный
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О фильме
Событиям Гражданской войны была посвящена романтическая пьеса «Первая Конная» (1929). Становление и боевой путь легендарного воинского соединения воссоздает этот фильм, который — по идеологическим причинам — так и не вышел на экраны страны.
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4.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
1941
Премьера в России
6 июня 1941
Премьера в мире
6 июня 1941
Режиссер
Ефим Дзиган
В ролях
Семен Гольлштаб
Николай Боголюбов
Александр Хвыля
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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