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Первая Конная
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Первая Конная, 1941

1941 / СССР
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12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме
Событиям Гражданской войны была посвящена романтическая пьеса «Первая Конная» (1929). Становление и боевой путь легендарного воинского соединения воссоздает этот фильм, который — по идеологическим причинам — так и не вышел на экраны страны.
4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1941
Премьера в России 6 июня 1941
Премьера в мире 6 июня 1941
Режиссер
Ефим Дзиган
В ролях
Семен Гольлштаб
Николай Боголюбов
Александр Хвыля
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Первая Конная 1 постер
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