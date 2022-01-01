Первая Конная, 1941

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о выходе в прокат О фильме Событиям Гражданской войны была посвящена романтическая пьеса «Первая Конная» (1929). Становление и боевой путь легендарного воинского соединения воссоздает этот фильм, который — по идеологическим причинам — так и не вышел на экраны страны. Развернуть 4.8 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8 Продолжительность 1 час 37 минут Год выпуска 1941 Премьера в России 6 июня 1941 Премьера в мире 6 июня 1941 Режиссер Ефим Дзиган В ролях Семен Гольлштаб Николай Боголюбов Александр Хвыля Все актеры и съемочная группа 1 постер

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