Седьмой спутник, 1967

Бывший профессор военно-юридической академии генерал царской армии Адамов, арестованный осенью 1918 года, давно осознал невозможность восстановления самодержавия. Его освобождают как человека, не замешанного в прежние времена в насилии и несправедливости.

Но, оказавшись на свободе, он не может найти себе пристанища: квартира занята городской беднотой, бывшие друзья отказываются приютить генерала. И тогда он возвращается в арестный дом и устраивается там прачкой. Вскоре ему как военному юристу предлагают работать в революционном суде. Он пытается отстаивать гуманистические принципы, но, ссылаясь на суровые законы военного времени, большевики правят скорый и бескомпромиссный суд.

Генерала отправляют на передовую, там он попадает в плен к белым, но сотрудничать с ними отказывается. По собственному признанию он — седьмой спутник, малое тело, втянутое в мировое пространство движением огромного тела … На рассвете Адамова должны расстрелять …