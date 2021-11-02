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Седьмой спутник Седьмой спутник
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Седьмой спутник, 1967

1967 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Бывший профессор военно-юридической академии генерал царской армии Адамов, арестованный осенью 1918 года, давно осознал невозможность восстановления самодержавия. Его освобождают как человека, не замешанного в прежние времена в насилии и несправедливости.

Но, оказавшись на свободе, он не может найти себе пристанища: квартира занята городской беднотой, бывшие друзья отказываются приютить генерала. И тогда он возвращается в арестный дом и устраивается там прачкой. Вскоре ему как военному юристу предлагают работать в революционном суде. Он пытается отстаивать гуманистические принципы, но, ссылаясь на суровые законы военного времени, большевики правят скорый и бескомпромиссный суд.

Генерала отправляют на передовую, там он попадает в плен к белым, но сотрудничать с ними отказывается. По собственному признанию он — седьмой спутник, малое тело, втянутое в мировое пространство движением огромного тела … На рассвете Адамова должны расстрелять …

7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1967
Премьера в России 14 апреля 1968
Премьера в мире 26 ноября 1967
Возраст 16+
Режиссер
Григорий Аронов
В ролях
Андрей Попов
Александр Анисимов
Георгий Штиль
Георгий Штиль
Петр Чернов
Владимир Осенев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Седьмой спутник 1 постер
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Седьмой спутник
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2 ноября 2021 13:25
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