Клятва, 2020

Военно-историческая драма «Клятва» расскажет о подвиге главврача симферопольской психиатрической больницы Наума Балабана. Главный герой не покинул свой пост, когда в Симферополь в 1941 году вторглись войска фашистской Германии.
Картина основана на реальных событиях, произошедших в период Великой Отечественной войны. До 1941 года Наум Балабанов прославился в РСФСР за счет своего прорывного метода в лечении шизофрении и алкоголизма. Его должны были наградить почетным знаком отличия, но не успели — началась война.
Вместо награды за заслуги Наум получил должность начальника военного отделения психиатрической больницы. В сентябре 1941 года в Крыму началась масштабная эвакуация людей, музейных ценностей и оборудования. Наум отказался от эвакуации, так как понимал, что его пациенты, которые были вынуждены остаться на острове, без него пропадут. Наум знал, что ему грозит серьезная опасность в случае оккупации немецкими войсками — он был не только советским врачом, но и евреем.
Когда немцы оккупировали остров, прекратились поставки лекарств. Наум понимал, что больные умрут без медикаментов и у них больше шансов выжить за пределами больницы. Тогда главный герой идет на рискованный шаг — оформляет фиктивные выписки больным. Он был уверен, что таким образом ему удастся спасти жизни многих.
Оформляя фиктивные выписки, Наум Балабанов смог спасти 500 человек.
За два месяца немецкой оккупации без медикаментов и должного лечения в больнице умерло 250 человек.
Сценарий фильма «Клятва» Татьяны Мирошник был написан еще в 2014 году, но съемки откладывались вплоть до 2017 года.
На съемки картины ушло два года. Фильм снимали с 2017 по 2019 год при поддержке Министерства культуры РФ.
Для съемок фильма использовали сразу несколько локаций. Сцены снимали в Ялте, Севастополе и Симферополе. Основная часть съемок прошла в Севастопольском морском госпитале Черноморского флота.
Крымская психиатрическая больница, где при жизни работал Наум Балабанов, не подошла в качестве локации из-за перестроек. Зато сцены в морге были сняты именно там, потому что удалось сохранить почти все оборудование и интерьеры.
Со своей супругой Елизаветой Александровной Нелидовой будущий главврач психиатрической больницы Наум Балабанов познакомился в больнице, когда сам заболел дизентерией задолго до трагических событий. Елизавета была медсестрой и ухаживала за Наумом. На тот момент она уже была не свободна, однако полюбила Наума и рассталась со своим молодым человеком.
Наум спасал жизни больных не только от немецких военных, но и от советской власти. Он распорядился, чтобы всех, кто негативно высказывается против политики Советского союза, привозили в психиатрическую клинику. Как правило, после его обследования уголовное преследование прекращалось.
Фильм снят в черно-белой палитре, чтобы отразить военное настроение событий тех лет.
Наум Балабанов погиб при невыясненных событиях в 1942 году. По одной из версий врача задержали гестапо и он покончил жизнь самоубийством, приняв смертельную дозу яда. По другой — его расстреляли фашисты.
Военно-историческая драма о главном враче психиатрической больницы Науме Балабане и его жене Елизавете. Из двух влюбленных в нее друзей она сделала выбор в пользу Наума. Фильм охватывает период жизни героев с 1910 по 1942 год. На их долю выпало много испытаний. Во время немецкой оккупации они спасли большую часть своих пациентов... Фильм основан на реальных событиях.