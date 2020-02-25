Клятва, 2020

Военно-историческая драма «Клятва» расскажет о подвиге главврача симферопольской психиатрической больницы Наума Балабана. Главный герой не покинул свой пост, когда в Симферополь в 1941 году вторглись войска фашистской Германии.

Картина основана на реальных событиях, произошедших в период Великой Отечественной войны. До 1941 года Наум Балабанов прославился в РСФСР за счет своего прорывного метода в лечении шизофрении и алкоголизма. Его должны были наградить почетным знаком отличия, но не успели — началась война.

Вместо награды за заслуги Наум получил должность начальника военного отделения психиатрической больницы. В сентябре 1941 года в Крыму началась масштабная эвакуация людей, музейных ценностей и оборудования. Наум отказался от эвакуации, так как понимал, что его пациенты, которые были вынуждены остаться на острове, без него пропадут. Наум знал, что ему грозит серьезная опасность в случае оккупации немецкими войсками — он был не только советским врачом, но и евреем.

Когда немцы оккупировали остров, прекратились поставки лекарств. Наум понимал, что больные умрут без медикаментов и у них больше шансов выжить за пределами больницы. Тогда главный герой идет на рискованный шаг — оформляет фиктивные выписки больным. Он был уверен, что таким образом ему удастся спасти жизни многих.