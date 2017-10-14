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Постер фильма Зоопарк
6.5
Киноафиша Фильмы Зоопарк
6.5

Зоопарк

, 2017
Zoo
Ирландия, Великобритания / семейный, военный, исторический / 18+
Постер фильма Зоопарк
6.5

В ролях

Тоби Джонс
Тоби Джонс
Security Guard Charlie
Пенелопа Уилтон
Пенелопа Уилтон
Denise Austin
Арт Паркинсон
Арт Паркинсон
Tom Hall
Эми Хубермэн
Эми Хубермэн
Emily Hall
Йен Макэлхинни
Йен Макэлхинни
Mr. Shawcross
Эмили Флэйн
Эмили Флэйн
Jane Berry
Seamus O'Hara
Soldier at Zoo Gate
Damian O'Hare
George Hall
Stephen Hagan
Jake McClune
Лалор Родди
Curfew Warden 1
Джеральдин МакАлинден
Pete and Mickey's Mother
Иэн О’Райли
Pete
Режиссер Колин МакИвор
Сценарист Колин МакИвор
Композитор Эндрю Саймон Макаллистер, Марк Томас
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия / Великобритания
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 15 февраля 2019
Премьера в мире 14 октября 2017
Дата выхода
29 июня 2018 Великобритания
29 июня 2018 Ирландия
1 ноября 2018 Кувейт
20 сентября 2019 Мексика
12 декабря 2019 Перу
8 июня 2018 США
11 июля 2019 Украина

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA PG
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $231 719
Производство Wee Buns, Ripple World Pictures, Ripple World Pictures
Другие названия
Zoo, Le zoo, Zoo: Misión Elefante, Зоопарк, Der Zoo, Mentsük meg az elefántot, Zoo - Un amico da salvare, Zoo: Uma amizade maior que a vida, 動物奇緣

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

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Зоопарк

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