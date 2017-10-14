В ролях
Seamus O'Hara
Soldier at Zoo Gate
Stephen Hagan
Jake McClune
Джеральдин МакАлинден
Pete and Mickey's Mother
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Колин МакИвор
Сценарист
Колин МакИвор
Композитор
Эндрю Саймон Макаллистер, Марк Томас
Детали фильма
Страна
Ирландия / Великобритания
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2017
Премьера онлайн
15 февраля 2019
Премьера в мире
14 октября 2017
Дата выхода
|29 июня 2018
|Великобритания
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|29 июня 2018
|Ирландия
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|1 ноября 2018
|Кувейт
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|20 сентября 2019
|Мексика
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|12 декабря 2019
|Перу
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|8 июня 2018
|США
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|11 июля 2019
|Украина
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MPAA
PG
Бюджет
$4 000 000
Сборы в мире
$231 719
Производство
Wee Buns, Ripple World Pictures, Ripple World Pictures
Другие названия
Zoo, Le zoo, Zoo: Misión Elefante, Зоопарк, Der Zoo, Mentsük meg az elefántot, Zoo - Un amico da salvare, Zoo: Uma amizade maior que a vida, 動物奇緣