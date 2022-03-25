Война и мир, 1965

Руководители Госкино планировали создание фильма к 150-летней годовщине Бородинской битвы. Кроме того, годом ранее в США уже была снята англоязычная адаптация великого романа Льва Толстого, и СССР никак не мог отстать от противника по Холодной войне. Для Бондарчука, чрезвычайно опытного актера, это был всего лишь второй фильм в качестве режиссера, но дебют его, экранизация рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека», пользовался необычайным успехом у зрителей.

По эпическому размаху и новаторскому исполнению фильм стал одним из самых революционных проектов своего времени, как и снятая в то же время эпопея Уильяма Уайлера «Бен Гур». Производственный бюджет картины был столь велик, что ее создание напрямую контролировали чиновники Министерства финансов СССР. Пошивом костюмов занимались члены Министерства легкой промышленности, а лошадей и солдат для съемок предоставило Министерство обороны. Порой доходило до смешного: в процессе съемок был сформирован 11-ый отдельный кинематографический кавалерийский полк, солдаты которого занимались исключительно тем, что снимались в кино. В его состав вошло около 1000 кавалеристов.

Хотя саундтрек к картине вызывались писать знаменитые в СССР и за рубежом композиторы, Бондарчук лично выбрал кандидатуру Вячеслава Овчинникова, даже не окончившего консерваторию. Впрочем, у Овчинникова уже был опыт работы в кино: он писал музыку к учебным работам Андрея Тарковского и Андрея Кончаловского, а также к их дебютным фильмам – картинам «Иваново детство» и «Первый учитель» соответственно. За два года музыка была написана и исполнена Симфоническим оркестром Московской филармонии под руководством самого Овчинникова.

Людмила Савельева приехала на церемонию вручения премии Оскар 1969 года и приняла премию за лучший фильм на иностранном языке от имени создателей картины. По возвращении в Москву советские власти залезли в самолет и конфисковали статуэтку, а Бондарчука вынудили вступить в КПСС.

Фильм стал первой советской картиной, снятой на 70-миллиметровую пленку с пятиканальным звуком. Это была Свема, специально для фильма созданная на комбинате в Шостокино: благодаря этому Бондарчук мог расходовать ее практически в неограниченных количествах. К сожалению, пленка обладала слабой чувствительностью и высоким процентом брака, что сильно растягивало съемки и чрезвычанйно изматывало съемочную команду.

Съемки сцены Бородинской битвы заняли два года, и еще год ушел на то, чтобы ее смонтировать. Сцена снималась в том же самом месте, где проходило реальное сражение. Именно в этой сцене впервые в мире были использованы камеры с дистанционным управлением: они перемещались над полем сражения по трехсотметровым тросам.

За годы съемок Бондарчук перенес два сердечных приступа. Первый инфаркт у него случился во время съемок Бородинского сражения, а второй произошел во время съемок пожара в Москве. Во время монтажа режиссера постоянно вывозили из больницы в монтажную и обратно. Режиссерская версия с дополнительными сценами длится около 500 минут.