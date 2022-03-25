Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Война и мир Война и мир
Киноафиша Фильмы Война и мир

Война и мир, 1965

1965 / СССР
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет фильма рассказывает о нескольких семьях русского дворянства, переживающих трагические события Отечественной войны 1812 года. Центральные герои эпопеи, богатые и знатные Андрей Болконский и Пьер Безухов, встречаются в 1805 году в Петербурге. Уставший от причуд высшего света, Болконский стремится резко изменить свой праздный образ жизни и готовится отправиться на Войну Третьей коалиции. В то же время Пьер, ветренный и кутежник и пьяница, относится к стремлению Андрея без особого внимания.

Вскоре, устав от дурного поведения сына, родители Безухова отправляют его на воспитание в Москву. Там он вскоре входит в семейный круг высокого, но небогатого рода Ростовых и влюбляется в их младшую дочь, обворожительную Наташу. Примерно в это же время умирает отец Пьера, и юноша становится наследником его графского титула и огромного состояния. Прознав об этом, его соблазняет светская красавица Элен Курагина, и вскоре молодые люди женятся.

Тем временем пути Болконских и Ростовых также пересекаются: Андрей и Николай, брат Наташи, вместе попадают в армию генерала Кутузова. Только чудом обоим удается вернуться с войны, но происходящие между этим события лишают обоих друзей своих жен: Лиза Болконская умирает во время родов, а Элен уходит от Безухова к франту Долохову. И Андрей, и Пьер находят утешение в лице Наташи Ростовой и начинают соперничать за ее сердце. Именно с этого конфликта начинаются многолетние терзания и странствия главных героев, которым предстоит пережить и мир, и войну, чтобы измениться и сохранить себя.

Руководители Госкино планировали создание фильма к 150-летней годовщине Бородинской битвы. Кроме того, годом ранее в США уже была снята англоязычная адаптация великого романа Льва Толстого, и СССР никак не мог отстать от противника по Холодной войне. Для Бондарчука, чрезвычайно опытного актера, это был всего лишь второй фильм в качестве режиссера, но дебют его, экранизация рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека», пользовался необычайным успехом у зрителей.

По эпическому размаху и новаторскому исполнению фильм стал одним из самых революционных проектов своего времени, как и снятая в то же время эпопея Уильяма Уайлера «Бен Гур». Производственный бюджет картины был столь велик, что ее создание напрямую контролировали чиновники Министерства финансов СССР. Пошивом костюмов занимались члены Министерства легкой промышленности, а лошадей и солдат для съемок предоставило Министерство обороны. Порой доходило до смешного: в процессе съемок был сформирован 11-ый отдельный кинематографический кавалерийский полк, солдаты которого занимались исключительно тем, что снимались в кино. В его состав вошло около 1000 кавалеристов.

Хотя саундтрек к картине вызывались писать знаменитые в СССР и за рубежом композиторы, Бондарчук лично выбрал кандидатуру Вячеслава Овчинникова, даже не окончившего консерваторию. Впрочем, у Овчинникова уже был опыт работы в кино: он писал музыку к учебным работам Андрея Тарковского и Андрея Кончаловского, а также к их дебютным фильмам – картинам «Иваново детство» и «Первый учитель» соответственно. За два года музыка была написана и исполнена Симфоническим оркестром Московской филармонии под руководством самого Овчинникова.

Людмила Савельева приехала на церемонию вручения премии Оскар 1969 года и приняла премию за лучший фильм на иностранном языке от имени создателей картины. По возвращении в Москву советские власти залезли в самолет и конфисковали статуэтку, а Бондарчука вынудили вступить в КПСС.

Фильм стал первой советской картиной, снятой на 70-миллиметровую пленку с пятиканальным звуком. Это была Свема, специально для фильма созданная на комбинате в Шостокино: благодаря этому Бондарчук мог расходовать ее практически в неограниченных количествах. К сожалению, пленка обладала слабой чувствительностью и высоким процентом брака, что сильно растягивало съемки и чрезвычанйно изматывало съемочную команду.

Съемки сцены Бородинской битвы заняли два года, и еще год ушел на то, чтобы ее смонтировать. Сцена снималась в том же самом месте, где проходило реальное сражение. Именно в этой сцене впервые в мире были использованы камеры с дистанционным управлением: они перемещались над полем сражения по трехсотметровым тросам.

За годы съемок Бондарчук перенес два сердечных приступа. Первый инфаркт у него случился во время съемок Бородинского сражения, а второй произошел во время съемок пожара в Москве. Во время монтажа режиссера постоянно вывозили из больницы в монтажную и обратно. Режиссерская версия с дополнительными сценами длится около 500 минут.

Эпическое кинополотно известнейшего советского кинорежиссера Сергея Бондарчука по роману Льва Толстого «Война и мир», с участием всех звезд советского кинематографа.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 1965
Возраст 16+
Режиссер
Сергей Бондарчук
Сергей Бондарчук
В ролях
Людмила Савельева
Людмила Савельева
Сергей Бондарчук
Сергей Бондарчук
Вячеслав Тихонов
Вячеслав Тихонов
Виктор Станицын
Кира Головко
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы шестидесятых годов Фильмы шестидесятых годов
Постер фильма Война и мир 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Война и мир смотреть онлайн

Война и мир
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Советские и российские фильмы, получившие премию «Оскар» Эти картины вывели отечественный кинематограф на мировой уровень и навсегда остались в памяти зрителей.
Написать
25 марта 2022 14:09
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши