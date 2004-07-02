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15 января 1942 года узник концлагеря Дахау пастор Анри Кремер получает отпуск на 9 дней, чтобы встретиться со своей семьей в Люксембурге. Но пастора освобождают не просто так: он должен уговорить епископа Люксембургского сотрудничать с нацистами. За эти 9 дней герой проходит 9 кругов ада…
|24 ноября 2005
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