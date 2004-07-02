В СССР в сыре часто попадались мелкие цифры, а сейчас их днем с огнем не сыщешь – вот почему

В унитаз или в ведро? Вот куда лучше выбрасывать втулку от туалетной бумаги – разница все же есть

Перестала жарить в муке и сухарях, когда попробовала эту панировку: хрустящая, воздушная, а готовится ровно за 1 минуту

Почему Арагорна в «Возвращении короля» короновал именно Гэндальф? Джексон наплевал на книги Толкина — в очередной раз!

«Это позорнее “Цыпленка Цыпы"»: худший мульт в истории Disney зрители ненавидят уже 20 лет – дикие убытки на $100 000 000

Англосаксы вместо фашистов, Штирлиц – Лановой: этот советский детектив будто «слизан» с «Семнадцати мгновений», но… вышел даже раньше

Ты узнаешь ее из тысячи? По губам! Вспомните 6 культовых фильмов по помаде главной героини-красотки

До GTA VI еще 5 месяцев и 10 000 рублей – так что ловите 3 фильма не хуже игры Rockstar: №2 – чистый Vice City от Майкла Бэя

«Это же вам не лезгинка, а тест»: вспомните 6 фильмов Гайдая по кадру с танцем и попытайтесь не пуститься в пляс

Какого «Лешего»? Устал от НТВ и включил Первый канал: сразу попал на идеальный аперитив перед «Невским» – с Цыгановым и… Овечкиным