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Постер фильма Девятый день
7.3
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7.3

Девятый день

, 2004
Der Neunte Tag
Германия, Чехия, Люксембург / драма, военный / 18+
Постер фильма Девятый день
7.3

О фильме

15 января 1942 года узник концлагеря Дахау пастор Анри Кремер получает отпуск на 9 дней, чтобы встретиться со своей семьей в Люксембурге. Но пастора освобождают не просто так: он должен уговорить епископа Люксембургского сотрудничать с нацистами. За эти 9 дней герой проходит 9 кругов ада…

В ролях

Ульрих Маттес
Ульрих Маттес
Abbé Henri Kremer
Аугуст Диль
Аугуст Диль
Untersturmführer Gebhardt
Хильмар Тате
Bischof Philippe
Бибиана Беглау
Marie Kremer
Жермен Вагнер
Roger Kremer
Жан-Поль Ратс
Raymond Schmitt
Ivan Jirík
Armando Bausch
Karel Hromadka
Pater Laurant Koltz
Miroslav Sichmann
Pater Marcel Bour
Адольф Филип
Professor Klimek (Kraków)
Режиссер Фолькер Шлендорф
Сценарист Жан Бернар, Eberhard Görner, Андреас Пфлюгер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Чехия / Люксембург
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 2 июля 2004
Дата выхода
24 ноября 2005 Аргентина
9 июня 2006 Венесуэла
11 ноября 2004 Германия
13 января 2006 Испания
26 ноября 2004 Люксембург
21 октября 2005 Польша
5 августа 2004 США
6 апреля 2006 Чехия
13 января 2005 Швейцария
Сборы в мире $135 311
Производство Provobis Gesellschaft für Film und Fernsehen, Videopress S.A., Bayerischer Rundfunk (BR)
Другие названия
Der neunte Tag, The Ninth Day, Le neuvième jour, El noveno día, A kilencedik nap, Den niende dag, Den nionde dagen, Devátý den, Deveti dan, Deviaty deň, Dziewiąty dzień, O 9º Dia, O Nono Dia, Pfarrerblock, Деветият ден, Девятый день, 第九日

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
7 IMDb

Отзывы о фильме

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