Ленинград в борьбе, 1943

Жанр: документальный военный В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 6.5 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8 Продолжительность 1 час 13 минут Год выпуска 1943 Премьера в мире 1 октября 1943 Режиссер Роман Кармен Все актеры и съемочная группа 1 постер

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