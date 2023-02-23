На подвиг отчизна зовет, 2020

Мурманск – один из двенадцати населенных пунктов, которые получили звание Героя, высшее признание вклада в победу над фашистскими захватчиками при Великой Отечественной войне. Даже во время жестоких обстрелов порт продолжал свою работу, а линию обороны Заполярья не получилось прорвать. Фильм посвящен мужеству и слаженному труду работников порта, моряков, артиллеристов и всех сражавшихся на стороне Красной армии.
Документальная кинолента посвящена героическому городу Мурманску, где совершили подвиг различные бойцы и командиры Красной армии. Герои содействовали бесперебойному функционированию порта, что, безоговорочно, помогло защитить Заполярье от вражеских войск.