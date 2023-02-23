На подвиг отчизна зовет, 2020

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Мурманск – один из двенадцати населенных пунктов, которые получили звание Героя, высшее признание вклада в победу над фашистскими захватчиками при Великой Отечественной войне. Даже во время жестоких обстрелов порт продолжал свою работу, а линию обороны Заполярья не получилось прорвать. Фильм посвящен мужеству и слаженному труду работников порта, моряков, артиллеристов и всех сражавшихся на стороне Красной армии. Развернуть Фильм Леонида Млечина относится к документальным и основан на реальных событиях.

Режиссер киноленты дважды стал лауреатом российской национальной премии.

Млечин создал два фильма к годовщине победы в Великой Отечественной войне. Второй рассказывает об участниках боя на Кольском полуострове.

Сергей Брилев, снявшийся в картине – известный журналист и телеведущий, поклонник документального жанра и автор многих исторических фильмов.

Кинолента снималась в торговом порту Мурманска. Это место часто можно увидеть в исторических фильмах о войне.

При создании фильма использовали экспонаты мурманского музея.

Фильм Млечина вышел при поддержке российского Министерства культуры. Развернуть Документальная кинолента посвящена героическому городу Мурманску, где совершили подвиг различные бойцы и командиры Красной армии. Герои содействовали бесперебойному функционированию порта, что, безоговорочно, помогло защитить Заполярье от вражеских войск. Развернуть мало голосов Оцените 1 голос Продолжительность 53 минуты Год выпуска 2020 Возраст 12+ Режиссер Сергей Ефремов В ролях Сергей Брилев Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Лучшие отечественные фильмы про войну Фильмы про исторические события 1 постер

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