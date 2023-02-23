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На подвиг отчизна зовет На подвиг отчизна зовет
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На подвиг отчизна зовет, 2020

2020 / Россия
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мурманск – один из двенадцати населенных пунктов, которые получили звание Героя, высшее признание вклада в победу над фашистскими захватчиками при Великой Отечественной войне. Даже во время жестоких обстрелов порт продолжал свою работу, а линию обороны Заполярья не получилось прорвать. Фильм посвящен мужеству и слаженному труду работников порта, моряков, артиллеристов и всех сражавшихся на стороне Красной армии.

  • Фильм Леонида Млечина относится к документальным и основан на реальных событиях.
  • Режиссер киноленты дважды стал лауреатом российской национальной премии.
  • Млечин создал два фильма к годовщине победы в Великой Отечественной войне. Второй рассказывает об участниках боя на Кольском полуострове.
  • Сергей Брилев, снявшийся в картине – известный журналист и телеведущий, поклонник документального жанра и автор многих исторических фильмов.
  • Кинолента снималась в торговом порту Мурманска. Это место часто можно увидеть в исторических фильмах о войне.
  • При создании фильма использовали экспонаты мурманского музея.
  • Фильм Млечина вышел при поддержке российского Министерства культуры.

Документальная кинолента посвящена героическому городу Мурманску, где совершили подвиг различные бойцы и командиры Красной армии. Герои содействовали бесперебойному функционированию порта, что, безоговорочно, помогло защитить Заполярье от вражеских войск.

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Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2020
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Ефремов
В ролях
Сергей Брилев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма На подвиг отчизна зовет 1 постер
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На подвиг отчизна зовет смотреть онлайн

На подвиг отчизна зовет
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Igor_Kirkorov 23 февраля 2023, 13:55
HYDRA снова с нами, пошел закупать ништяки на KRAKEN - 2krn . me
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